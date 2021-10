D'Brittin konnt sech mat engem komfortabele Virsprong zu Roubaix d'Victoire sécheren. D'Christine Majerus huet d'Top 10 duerch eng Chute knapps verpasst.

Bei den Dammen ass et e Samschdeg am franséische Klassiker vu Paräis op Roubaix gaangen, wou d'Elizabeth Deignan sech um Enn souverän virum Marianne Vos an dem Elisa Borghini duerchgesat huet.

D'Christine Majerus war laang am Spëtzegrupp dobäi, war allerdéngs ronn 18 Kilometer virun der Arrivée an eng Chute verwéckelt a koum sou op déi 11. Plaz.

E Sonndeg steet dann d'Course vun den Hären um Programm. Dës kënnt dir op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu suivéieren.

D'Top10

1 DEIGNAN Elizabeth 2:56:07

2 VOS Marianne 1:17

3 LONGO BORGHINI Elisa 1:47

4 BRENNAUER Lisa 1:51

5 BASTIANELLI Marta 2:10

6 NORSGAARD Emma ,,

7 KOCH Franziska ,,

8 CORDON-RAGOT Audrey ,,

9 CAVALLI Marta ,,

10 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal ,,

11 MAJERUS Christine 3:03