De Sloween konnt sech am Sprint op der Arrivée duerchsetzen an domat fir déi zweete Kéier den italienesche Klassiker fir sech entscheeden.

No 195,3 Kilometer ass d'Decisioun e Samschdegmëtteg zu San Luca am Sprint gefall. Do war et dann de Primoz Roglic, dee sech um Enn virum Joao Almeida an dem Michael Woods behaapte konnt.

Mam Jan Petelin a Michel Ries waren och zwee Lëtzebuerger mat un den Depart gaangen, allenzwee sinn d'Course allerdéngs net op en Enn gefuer.

D'Top10

1 ROGLIČ Primož 0:00:00

2 ALMEIDA João ,,

3 WOODS Michael ,,

4 YATES Adam ,,

5 EVENEPOEL Remco ,,

6 MARTIN Dan ,,

7 MOLLEMA Bauke ,,

8 ULISSI Diego ,,

9 HERMANS Ben ,,

10 QUINTANA Nairo ,,