E Samschdeg den Owend um 20.10 Auer ass de Ralph Diseviscourt bei der Race Across France gestart.

Um éischten Dag huet hie vun den 2.600 Kilometer, déi tëscht dem Depart an der Normandie an der Arrivée un der Côte d'Azur ze fuere sinn, eng 750 Kilometer zeréckgeluecht.

Mat där Streck waren den Dizzy a seng Ekipp zefridden, dat virun allem och opgrond vun de schwierege Wiederkonditiounen, déi hie wärend den éischte Stonne begleet hunn. D'Wieder ass awer duerno net wierklech besser ginn. Och wärend der zweeter Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg war et alles anescht wéi einfach. Kräfteg Donnerwiederen a vill Stuerm hunn dem Lëtzebuerger Ultra-Cyclist d'Liewen um Vëlo net onbedéngt méi einfach gemaach.

Extrait Ralph Diseviscourt (1)

Am Laf vum Méindeg sinn dunn déi héich Temperaturen zeréckkomm. De grousse Wiessel huet den Dizzy bis ewell awer gutt verdroen.

Extrait Ralph Diseviscourt (2)

Bei iwwer 30 Grad geet et um Méindeg fir de Ralph Diseviscourt weider a Richtung Alpen, wou dann déi gréisst Schwieregkeete bei der Race Across France waarden. E Méindeg um 16 Auer huet den Dizzy ronn 1.200 Kilometer zeréckgeluecht a läit un der Spëtzt vun der Course.

Link: Hei kënnt Dir kucken, wou den Dizzy drun ass

Vill Schlof gouf et bis ewell nach net. Nëmmen eng Stonn huet hie bis ewell geschlof. D'Zil ass et bis an d'Nuecht eran nach e gutt Stéck ze fueren an dann an der Nuecht op en Dënschdeg eng zweet Schlofpaus ze maachen.

Extrait Ralph Diseviscourt (3)

Bis ewell spiert de Ralph Diseviscourt sech gutt um Vëlo. D'Moral an och d'Been spille mat. Dat ass och wichteg, well déi nächst zwee bis dräi Deeg wäerten da richteg sauer ginn.