Bei der Generalprouf fir d'WM zu Tabor an Tschechien hat d'FSCL an de verschiddene Kategorien 8 Coureuren un den Depart geschéckt.

D'Marie Schreiber huet et bei den Dammen op eng exzellent 5. Plaz gepackt, dat mat engem Retard vu just 37 Sekonnen op d'Gewënnerin Fem van Empel. D'Hollännerin konnt sech virum Kata Blanka Vas aus Ungarn an hirer Landsfra Lucinda Brand behaapten. Am Klassement vun den Espoirinnen ass d'Marie Schreiber iwwerdeems hannert dem Zoe Backstedt op Plaz 2 komm. Mam Liv Wenzel ass déi aner Lëtzebuergerin als 42. iwwer d'Zillinn gefuer, dat mat engem Réckstand vu 6 Minutten a 5 Sekonnen op d'Fem van Empel.

Bei de Juniore ware mam Jonah Flammang-Lies, dem Yannis Lang, dem Rick Meylender, dem Lennox Papi an dem Lenn Schmitz fënnef Coureuren um Depart. De Rick Meylender ass mat engem Retard vun 3:36 Minutten als 42. iwwer d'Zillinn gefuer komm a war domat beschte Lëtzebuerger. De Yannis Lang, de Jonah Flammang-Lies an de Lenn Schmitz sinn op d'Plaze 54, 55 a 57 komm, iwwerdeems de Lennox Papi d'Course net op en Enn gefuer ass.

Mam Gwen Nothum war och bei de Juniorinnen eng FSCL-Athletin selektionéiert. D'Nothum ass mat engem Réckstand vu 6 Minutten an 18 Sekonnen op déi 40. Plaz gefuer.

Déi lëtzebuergesch Vëlosfederatioun wäert elo d'Selektioun fir d'WM maachen, déi den nächste Weekend zu Tabor an Tschechien gefuer gëtt. D'Decisioun gëtt dann en Dënschdeg op enger Pressekonferenz public gemaach.

D'Course vun den U23-Damme bei der WM kënnt Dir e Sonndeg, de 4. Februar vun 12.35 Auer u live op RTL suivéieren. Bei der EM hat d'Marie Schreiber sech hannert dem Zoe Backstedt Sëlwer geséchert.

D'Top 10 bei den Dammen

1 VAN EMPEL Fem 46:48

2 VAS Blanka Kata +0:01

3 BRAND Lucinda +0:10

4 BACKSTEDT Zoe +0:24

5 SCHREIBER Marie +0:37

6 VERDONSCHOT Laura +1:02

7 CANT Sanne +1:12

8 PIETERSE Puck +1:14

9 ZEMANOVA Kristyna +1:18

10 HOLMGREN Isabella +1:22

...

42 WENZEL Liv +6:05