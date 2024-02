E Sonndeg ware 5 Lëtzebuerger bei der Cyclocross-WM zu Tabor an Tschechien um Depart.

No hire staarke Leeschtungen an dëser Cyclocross-Saison huet d'Marie Schreiber e Sonndeg bei der WM zu Tabor an Tschechien eng Medail an der U23-Course verpasst. D'Lëtzebuerger Championne huet sech misse mat der enttäuschender 5. Plaz zefridde ginn.

D'Zoe Backstedt huet hire Weltmeeschtertitel op eng impressionant Aart a Weis verdeedegt. D'Brittin ass sech séier eng grouss Avance op hir Konkurrentinnen erausgefuer an ass gefillt iwwert de Parcours mat vill Bulli geflunn. Op der Arrivée hat si eng Avance vu 44 Sekonnen op d'Tschechin Kristyna Zemanova a 55 Sekonnen op d'Hollännerin Leonie Bentveld. D'Marie Schreiber louch déi ganz Course op der 4. Plaz, huet op de leschte Meter nach missen eng Konkurrentin laanscht loossen, sou datt si als Fënneft e Retard vun enger Minutt an 42 Sekonnen hat.

Déi zweet Lëtzebuergerin an der Course, d'Live Wenzel, ass déi 19. ginn op 5 Minutten a 40 Sekonnen.

Ricky Meylender beschte Lëtzebuerger Junior



A Zoe Backstedt masterclass 👏 at the 2024 UCI Cyclo-cross Women Under-23 World Championships! #Tabor2024 @BritishCycling

D'Marie Schreiber hat wéi gewinnt e séieren Depart, huet sech dunn awer séier op der véierter Plaz hannert de Topfavoritin Zoe Backstedt, dem Kristyna Zemanova an dem Leonie Bentveld erëmfonnt. Nom éischten Tour hat d'Zoe Backstedt eng Avance vun 23 Sekonnen op d'Zemanova, 28 Sekonnen op d'Bentveld a 37 Sekonnen op d'Lëtzebuergerin.

Och am 2. Tour huet d'Backstedt vu vir ewech den Tempo diktéiert an ass um physesch schwéiere Parcours weider an hirer Liga gefuer. Hannendru konnt d'Bentveld op d'Zemanova opschléissen. Si si mat engem Retard vu 56 Sekonnen op d'Brittin an den drëtte vu véier Tier gaangen. Dem Marie Schreiber ass et net gelongen, fir den Ofstand no vir ze verkierzen, si louch weider op der 4. Plaz mat engem Réckstand vun enger Minutt an 10 Sekonnen op d'Leaderin.

Am drëtten Tour huet sech an den éischte Positiounen näischt geännert. D'Zoe Backstedt huet eng Avance vun enger Minutt an 10 Sekonnen op Bentveld a Zemanova mat an de leschten Tour geholl. D'Marie Schreiber louch 19 Sekonnen hannert enger Medaileplaz.

Am leschten Tour ass et der Lëtzebuergerin och net méi gelongen, fir d'Lach no vir zouzefueren, si huet souguer nach eng Plaz verluer an ass Fënneft ginn op eng Minutt an 42 Sekonnen. D'Zemanova konnt iwwerdeems d'Bentveld distanzéieren an huet sech Sëlwer geséchert. D'Backstedt huet souverän Gold gewonnen.

Ricky Meylender beschte Lëtzebuerger Junior



Bei de Juniore geet den Titel un den Italieener Stefano Viezzi. Hien huet sech mat enger Avance vun 9 Sekonnen op den Hollänner Keije Solen behaapt. Bronze ass un den Tschech Krystof Bazant gaangen. Hien hat e Réckstand vun 31 Sekonnen. De Rick Meylander ass de 37. op 5 Minutten a 47 Sekonnen ginn, de Yannis Lang den 43. op 6 Minutten a 16 Sekonnen an de Yonah Flammang den 58. op 7 Minutten a 40 Sekonnen.