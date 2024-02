D'Lëtzebuerger Championne ass bei den U23-Dammen op déi 5. Plaz gefuer. D'Victoire war fir d'Topfavoritin Zoe Backstedt.

No hire ville gudde Resultater an enger éischter Podiumsplaz bei engem Weltcup an dëser Cyclocross-Saison hat sech d'Marie Schreiber berechtegt Hoffnungen op eng Medail an der U23-Damme-Course gemaach. Um Enn huet d'Lëtzebuergerin de Podium ëm zwou Plaze verpasst an ass déi 5. ginn.

An enger éischter Analys no der Course war d'Enttäuschung beim Marie Schreiber grouss.

"De Feeling war am Fong okay. Ech weess net, ech war, ech hunn den éischten Tour net an d'Course fonnt. Ech hunn e puer kleng Feeler gemaach an ech sinn einfach net mam Parcours eens ginn, mat de Konditiounen. Ech brauch Saachen, wou een de Flow kritt an et war extreem schwéier an ech sinn einfach net derduerch komm."

De Circuit zu Tabor war alles anescht wéi roulant. De ville Bulli huet d'Coursse ganz schwéier gemaach an huet ee misse mat vill Kraaft fueren. Och wann eng Medail fréi an der Course wäit ewech geschéngt huet, huet d'Lëtzebuerger Championne awer ëmmer nach un eng Medail gegleeft.

"Ech hunn all Moment dru gegleeft, well ech hu geduecht, du kënns erëm a bäi, mee ech hat keng Acceleratioun, technesch ass nach u sech gaangen, mee et war iergendwéi näischt do. Also meng Been virun der Course ware gutt, mee et war esou e schwéiere Parcours. Ech hunn déi Saachen net gär, ech sinn nach ni gutt gefuer op esou Saachen."

Mat nach enger 5. Plaz bei der Elite beim Weltcup de leschte Weekend huet d'Marie Schreiber gewisen, op wéi engem Level d'Lëtzebuerger Championne fuere kann. Datt et da grad beim Héichpunkt vun der Saison der WM net richteg geklappt, ass fir si enttäuschend.

"Ech froe mech, firwat et elo grad haut op der WM da rëm net geet. Ech hunn iergendwéi d'Gefill, ëmmer da wann et gutt goe soll, geet et net."



Am Endeffekt wier de Bilan vun der ganzer Saison awer positiv, sou nach d'Marie Schreiber.

De Lëtzebuerger Nationaltrainer Jempy Drucker konnt d'Enttäuschung vum Marie Schreiber novollzéien.

"D'Marie ass heihinner komm, fir eng Medail ze huelen, wann een da Fënneft gëtt, dann ass d'Enttäuschung natierlech grouss."

Mam Liv Wenzel war nach eng zweet Lëtzebuergerin an der Course dobäi. Och fir si war et eng schwéier Course an där si deels och "richteg gelidden" huet. Déi 19. Plaz huet si um Enn zefridde gestallt.

Reaktioune vun de Junioren

Bei de Junioren ass de Rick Meylender de 37. ginn, de Yannis Lang den 43. an de Jonah Flammang den 58.. De Rick Meylender huet säin Zil eng Top 25 erauszefuere verpasst a war no der Course enttäuscht vu sengem Resultat. Zefridde war dogéint de Yannis Lang. De Jonah Flammang huet wärend der Course mat technesche Probleemer gekämpft.