Podcast Drëtt Hallschent Episod 101 (Laurent Jans)

Mam Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekippe geet et ëm seng éischt Méint an der drëtter däitscher Liga. Zu Mannheim gouf hie vun Ufank un Titulaire a spillt eng grouss Roll beim Traditiounsveräin. Donieft geet et awer och ëm déi nächst WM-Campagne mat der FLF-Selektioun an eventuell Chancen op eng EM-Qualifikatioun. Déi ganz Episod mam Laurent Jans fann dir op RTL Play.