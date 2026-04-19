RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball-Championnat: BGL LigueDéifferdeng a Biissen am Gläichschrëtt, Diddeleng kasséiert spéit den Ausgläich

RTL Lëtzebuerg
Rodange sammelt géint Stroossen Big Points am Ofstigskampf, wärend d'Gäscht den Uschloss un d'Tabellespëtzt verléieren. Péiteng gewënnt den zweete Match hannerteneen.
Update: 19.04.2026 18:07
© Eric Kohn

Den FC Déifferdeng klappt d’Gäscht vu Rouspert mat 3:0 a baut säi Virsprong op Diddeleng aus. Den F91 huet an der Nospillzäit nach den Ausgläich kasséiert, nodeems ee laang vir louch. Vum Diddelenger Remis profitéiert och Atert Biissen a spréngt laanscht d’Ekipp aus der Forge du Sud. Och d’UNA Stroossen huet wichteg Punkte leie gelooss an dem FC Rodange neit Liewen agehaucht. Mat Péiteng huet déi zweet Ekipp aus dem Dräilännereck e Liewenszeechen am Ofstigskampf vu sech ginn.

Um Uewerkuerer Terrain war Déifferdeng déi spillbestëmmend Ekipp a konnt sech mat zwee Goler virun der Paus belounen. Éier et an d’Kabinne goung, war d’Lokalekipp awer just nach zu Zéng um Terrain, well de Bedouret déi Giel-Rout Kaart gesinn hat. Nom Säitewiessel hat Rouspert doduerch däitlech méi Offensivaktiounen, mee konnt dës net notzen. Mam drëtte Gol duerch de Rauch war den Deckel drop an de Spillfloss goung duerch vill Wiessele verluer.

Stroossen huet mat 1:2 zu Rodange de Kierzere gezunn a verléiert den Uschloss un d’Tabellespëtzt. Rodange konnt fréi a Féierung goen, mee d’Gäscht hu sech dovun net beandrocke gelooss. Der Lokalekipp koum zegutt, dass de Schur kuerz virum Ufank vum Match fir de blesséierten Mbombo an den Asaz koum. Genee dëse Schur huet nach virum Säitewiessel fir den 2:0 gesuergt. Stroossen war och am zweeten Duerchgang net geféierlech genuch a konnt bis op den Eelefmetergol duerch de Zenadji näischt entgéintsetzen.

Zënter 18 Auer spillen nach d’Jeunesse Esch an de Swift Hesper géinteneen. Suivéiert dëse Match am Livestream mat Kommentar an der RTL Live Arena.

E Samschdeg hate sech de Racing Lëtzebuerg an de Progrès Nidderkuer 2:2 getrennt.

Den Detail vun all de Matcher kënnt Dir am RTL-Ticker noliesen.

Déifferdeng - Rouspert 3:0
1:0 Ricciulli (29'), 2:0 Quntiliano Borges (35'), 3:0 Rauch (68')

Diddeleng - Munneref 1:0
1:0 Delorge (36')

Hueschtert - Biissen 0:3
0:1 Abi Ramzi (17'), 0:2 Ferber (23, Eelefmeter), 0:3 Ferber (31')

Rodange - Stroossen 2:1
1:0 Monteiro Lima (7'), 2:0 Schur (41') , 2:1 Zenadji (67')

Jeunesse Esch - Hesper (18.00 Auer)

Kanech - Péiteng 0:1
0:1 Martins (26')

Mamer - Käerjeng 0:1
0:1 Bellali (62')

Den Iwwerbléck vun de Resultater

D’Tabell

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.