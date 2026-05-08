Bankiwwerfall mat Geiselnam zu Sinzig

Géint 9 Auer wier am Zentrum vun der Stad d'Filial vun der Volksbank iwwerfall an dobäi op d'mannst eng Geisel geholl gi sinn. Sinzig läit eng 170 Kilometer vu Lëtzebuerg ewech.
Update: 08.05.2026 10:58
E Freideg de Moie géint 9 Auer ass d'Police vu Sinzig iwwert eng Geiselnam an der Filial vun der Volksbank informéiert ginn. An deem Beräich vun der Stad, déi am Landkrees Ahrweiler läit, géifen ëmfangräich Moossname lafen, melle lokal Medien. D'Police wier mat vill Personal am Asaz.

Eng Employée vun der Bank hätt ausgesot, een Täter hätt e Mataarbechter vun enger Geldtransportfirma als Geisel geholl a wier mat deem an d'Bank gaangen. Allebéid géife sech am Raum vum Tresor ophalen.

Weider Detailer sinn nach net bekannt.

