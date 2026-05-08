Accident zu EschduerfInstruktioun wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“

Pierre Weimerskirch
Nom déidlechen Accident bei der Biergcourse zu Eschduerf ass d'Enquête amgaangen. De concernéierten Auto gouf saiséiert.
Update: 08.05.2026 15:16
Bei engem Accident bei der Biergcourse e Sonndeg zu Eschduerf ass eng Fra vun 48 Joer ëm d'Liewe komm. Um Samschdeg organiséiert d'Famill fir déi Verstuerwen eng Gedenkzeremonie um 16 Auer an der Kéier, wou den Accident geschitt ass. D'Strooss géif deen Ament och gespaart ginn.

Trageschen Accident bei Course zu Eschduerf
Wat ass zu dësem Ament gewosst?

Wéi mir vum Parquet confirméiert kruten, ass eng Instruktioun amgaange wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“. Am Kader vun dëser Enquête soll gekläert ginn, ob a wéi wäit eenzel Persoune sech eppes zu Schold komme gelooss hunn oder net.

De betraffenen Auto wier op Uerder vum Parquet saiséiert ginn. All weider Detailer falen aktuell nach ënnert d’Untersuchungsgeheimnis.

Op d’Fro, ob et Videoopname vum Accident gëtt, krute mir keng Äntwert.

Den Automobilsport war eng Passioun vum Manuela Dondelinger.
Fra no Accident bei Biergcourse gestuerwen
"E Mënsch, dee fir jiddereen do war“, esou hire Brudder

