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Barrage am FuttballFC Koeppchen klappt Gréiwemaacher a bleift an der Éierepromotioun

RTL Lëtzebuerg
Mam Barragematch tëscht dem FC Koeppchen an dem CS Gréiwemaacher stoung en Dënschdeg den Owend virun iwwer 1.600 Spectateuren zu Berbuerg e reegelrechte Miseler Derby um Programm.
Update: 02.06.2026 22:05
© Alexandre Benavente Martingil

De Veräin aus der Éierepromotioun huet an den éischte Minutten näischt ubrenne gelooss a louch schonn no enger gudder Véierelsstonn mat 2:0 a Féierung. An der 4. Minutt getraff hat de Léon Schmit, 12 Minutte méi spéit huet de Souleymane Touré erhéicht. Mat deem Resultat ass et no 45 Minutten dunn och an de Vestiaire gaangen. No engem Maacher Uschlosstreffer vum Gonçalo Almeida an der 53. Minutt gouf et nach emol spannend, ma et sollt net duergoen. Den FC Koeppchen wënnt mat 2:1 a bleift domat an der Éierepromotioun.

Déi bescht Impressioune vum Match an eiser Fotosgalerie kritt Dir méi spéit ze gesinn.

Weider Detailer zum Match

FC Koeppchen - CS Gréiwemaacher 2:1 (2:0)

1:0 Léon Schmit (4'), 2:0 Souleymane Touré (17'), 2:1 Gonçalo Almeida (53')

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