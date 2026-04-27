RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Segunda División

RTL Lëtzebuerg
An der Nospillzäit vum Derby tëscht Saragossa an Huesca an der zweeter spuenescher Liga sinn zwee Spiller vum Terrain gesat ginn – de Golkipp vu Saragossa huet dobäi komplett d'Kontroll verluer.
Update: 27.04.2026 15:14
De Moment vum Fauschtschlag
© La Liga TV - Screenshot

An der aachter Minutt vun der Nospillzäit koum et zur Eskalatioun. Nodeems hien de Jorge Pulido vun Huesca op de Buedem gestouss hat, krut de Golkipp vu Saragossa Esteban Andrada déi gielrout Kaart. De fréiere Golkipp vun der argentinescher Nationalekipp ass doropshi komplett ausgeflippt, ass op de Pulido duer gerannt an huet dëse mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen.

An der Suite hu sech etlech Spiller vu béide Säiten an d'Hoer kritt, sou datt Offizieller, d'Security an d'Police hir léif Méi haten, d'Situatioun ze berouegen. Nom Iwwerpréiwe vun den Tëleesbiller ass dunn och nach de Golkipp vun Huesca Dani Jimenez wéinst Schloe vum Terrain gesat ginn.

Well béid Ekippe schonn de Maximum vu Spiller ausgewiesselt haten, hu jeeweils zwee Feldspiller an de Gol musse goen. Et sollt awer beim 1-0 fir Huesca bleiwen.

Mat der Néierlag huet sech d'Situatioun vu Real Saragossa, déi Lescht sinn an der Tabell vun der Segunda División, nach verschlechtert. Fënnef Matcher virum Enn vun der Saison ass zwar nach alles dran, mee no där Aktioun dierft dem Andrada seng Spär awer warscheinlech sou hefteg ausfalen, datt hien dës Saison net méi fir Saragossa dierft spillen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.