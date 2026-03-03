RTL TodayRTL Today
En Dënschdeg den Owend spillen d'Rout Léiwinnen am Stade Emile Mayrisch zu Esch géint Schottland.
Update: 03.03.2026 12:18

No engem Joer mat immens staarke Leeschtungen an der Nations League an dem Opstig an d’Liga B start d’Futtball Dammen-Nationalequipe den Dënschdeg géint Schottland an d’WM-Qualifikatioun.

Am Grupp B4 trëfft Lëtzebuerg nieft Schottland op Israel an d’Belsch.

Ufank vum Livestream: 19h25
Ufank vum Match: 19h30
Commentaire: Sam Rickal a Serge Olmo

FLF Selektioun

Golkipper:
Emma Goetz (FK Austria Wien, Autriche), Joy Jung (Swift Hesperange), Lucie Schlimé (SC Sand, Allemagne)

Verteideger:
Ana Barbosa (Racing FC Union Luxembourg), Amal Cherkane (SC Bettembourg), Kimberley Dos Santos (Racing FC Union Luxembourg), Liane Freymann (SV Deutz 05, Allemagne), Emma Kremer (Vorwärts Spoho 98, Allemagne), Rita Leite (FC Tirsense, Portugal), Andreia Machado (Racing FC Union Luxembourg)

Mëttelfeldspiller:
Marta Estevez (Racing FC Union Luxembourg), Edina Kocan (Racing FC Union Luxembourg), Olivia Konsbrück (Swift Hesperange), Catarina Lavinas (FC Famalicão, Portugal), Leticia Mateus (Jeunesse Junglinster), Laura Miller (1. FC Nürnberg, Allemagne), Anna Miny (TuS Issel, Allemagne), Charlotte Schmit (Sporting CP, Portugal)

Stiermer:
Hannah Dietrich (1. FC Saarbrücken, Allemagne), Caroline Jorge (Racing FC Union Luxembourg), Charlie Jorge (Jeunesse Junglinster), Rachel Kirps (SV Elversberg, Allemagne), Amy Thompson (FC Differdange 03)

Matcher am Iwwerbléck

3. Mäerz 2026: Lëtzebuerg - Schottland
7. Mäerz 2026: Schottland - Lëtzebuerg
14. Abrëll 2026: Israel - Lëtzebuerg
18. Abrëll 2026: Lëtzebuerg - Israel
5. Juni 2026: Belsch - Lëtzebuerg
9. Juni 2026: Lëtzebuerg - Belsch

