RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

FLF-SelektiounOlesen ass net mat op Tirana gereest, Dardari fit, Pereira spillt am Gol

RTL Lëtzebuerg
En Vue vum Frëndschaftsmatch vun de Roude Léiwen auswäerts zu Tirana an Albanien, ginn et e puer Nouvellen.
Update: 05.06.2026 19:07
De Mathias Olesen fält géint Albanien aus.
© Roland Miny

E Samschdeg den Owend ëm 20:00 Auer spillt déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp e Frëndschaftsmatch zu Tirana an Albanien. E Freideg de Mëtteg huet sech d'FLF-Selektioun mam Fliger op d'Rees gemaach.

Ëm 18:00 Auer stoung déi obligatoresch Pressekonferenz am Stade "Arena Kombëtare" um Programm an do huet de Jeff Strasser Verschiddenes annoncéiert. De Mathias Olesen ass krank an ass dowéinst net mat op Tirana gereest.

Positiv Nouvelle gouf et donieft awer och. Nodeems den Aiman Dardari den Ofschlosstraining virum Match géint Italien huet missen ofbriechen, ass de Spiller, deen an der Réckronn bei Greuther Fürth ausgeléint war, fit a ka géint Albanien spillen.

Des weideren huet den Nationaltrainer Jeff Strasser annoncéiert, datt den Tiago Pereira géint Albanien vun Ufank un tëscht de Pottoe steet.

© Gilles Tricca
© Gilles Tricca

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
"Et geet jo, wann ee wëll"
Fréieren Aarbechtsminister Georges Engel reagéiert op Tripartite-Accord
Audio
52
Mataarbechter blesséiert
Lufthansa-Maschinn ass zu Frankfurt "op d'Nues gefall"
Fir d'lescht en Donneschdegowend gesinn
Den Dimitrios Malachias (72) gëtt vermësst
Barrage am Futtball
Folscht wënnt däitlech géint Uewerkuer a spillt nächst Saison an der 1. Divisioun
Fotoen
5
Aus drëtter däitscher an zweet franséisch Liga
Luc Holtz neien Trainer beim FC Metz, Mario Mutsch als Co-Trainer confirméiert
Video
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Am géigesäitegen Accord
FC Déifferdeng 03 an Trainer Yannick Kakoko gi getrennte Weeër
4
Aus drëtter däitscher an zweet franséisch Liga
Luc Holtz neien Trainer beim FC Metz, Mario Mutsch als Co-Trainer confirméiert
Video
19
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp G
Laurent Jans: "Am Vestiär zu Beveren si meng belsch Kolleegen éischter pessimistesch agestallt"
0
Futtball European Qualifiers Dammen
Belsch géint Lëtzebuerg um 20:15 Auer am Livestream
Video
LIVE
No sengem leschte Match als Trainer vu Bournemouth de 24. Mee 2026 huet den Andoni Iraola de Fans vum Veräin Äddi gesot.
Fans erwaarden "Rock'n'Roll"-Futtball
Spuenier Andoni Iraola gëtt neie Cheftrainer vum FC Liverpool
0
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp H
Ronny Souto: "Sief et am Cap Vert oder zu Lëtzebuerg, mir kënnen et all net ofwaarden, datt et endlech lassgeet"
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.