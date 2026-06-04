RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fans erwaarden "Rock'n'Roll"-FuttballSpuenier Andoni Iraloa gëtt neie Cheftrainer vum FC Liverpool

RTL mat AFP
Fënnef Deeg, nodeem bekannt gemaach gouf, datt een net méi mam Arne Slot als Trainer wëll zesummeschaffen, hunn d'Reds hiren neien Trainer presentéiert.
Update: 04.06.2026 22:28
No sengem leschte Match als Trainer vu Bournemouth de 24. Mee 2026 huet den Andoni Iraola de Fans vum Veräin Äddi gesot.
No sengem leschte Match als Trainer vu Bournemouth de 24. Mee 2026 huet den Andoni Iraola de Fans vum Veräin Äddi gesot.
© MI NEWS/NurPhoto via AFP

Den neie Cheftrainer beim engleschen Traditiounsveräin FC Liverpool heescht Andoni Iraola. Den 43 Joer ale Bask bleift domadder an der Premier League a geet net an d'Bundesliga, wou hien och op der Lëscht vu Bayer Leverkusen stoung. Den Iraola huet virdrun den FC Bournemouth trainéiert.

"Fir mech ass Futtball eng Affär vun Emotiounen", sot den neien Trainer bei der Presentatioun op der Anfield Road. "Ech wëll ee vun Iech ginn", war et dann d'Annonce un d'Fans vu Liverpool. "Ech verstinn, datt et e grousse Privileeg awer och eng grouss Responsabilitéit ass, fir hei Trainer ze sinn. Ech verstinn, wat vu mir erwaart gëtt, an ech si prett, dësen Defi unzegoen."

Als Trainer vu Bournemouth huet de Spuenier mat limitéierte Mëttel quasi Wonner verbruecht a gudden an intensive Futtball gewisen. Änleches erwaart ee sech elo och vun him zu Liverpool. Wéi laang säi Vertrag wäert lafen, gouf net gesot, ma brittesch Medien schätzen, datt hie fir zwee Joer ënnerschriwwen huet.

D'Fans an och déi Responsabel vu Liverpool erwaarde sech no den Deels schlechte Leeschtungen a Resultater an den zwee Joer ënnert dem Arne Slot nees en aneren a méi intensive Futtball. E bëssen e "Rock'n'Roll"-Futtball respektiv en "organiséierte Chaos", wéi et ënnert dem Jürgen Klopp de Fall war.

Leverkusen huet iwwregens am Laf vum Donneschdeg hiren neien Trainer virgestallt. Den Ex-Trainer vun Toulouse Carles Martinez Novell wäert hei déi nächst Saison op der Bänk sëtzen. Den 42 Joer ale Spuenier léist domadder den Dän Kasper Hjulmand of.

Am meeschte gelies
Tëscht Bruch a Sëll
Auto rennt op der N8 géint Bam, Strooss war zum Deel blockéiert
Fotoen
President vun der Klammfederatioun
"De mënschleche Feeler kann een ni honnertprozenteg ausschléissen"
Tripartite
Riskéiert de Mindestloun en Dealbreaker ze ginn?
63
Vun en Donneschdegmëtteg un
Alerte jaune wéinst Donnerwieder a Wand
Iesel uerg blesséiert
Police sicht no Fall vun Déierequälerei zu Buddeler no Zeien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Barrage am Futtball
Folscht wënnt däitlech géint Uewerkuer a spillt nächst Saison an der 1. Divisioun
Fotoen
0
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp H
Ronny Souto: "Sief et am Cap Vert oder zu Lëtzebuerg, mir kënnen et all net ofwaarden, datt et endlech lassgeet"
2
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg muss sech no couragéiertem Optrëtt 0:1 géint Italien geschloe ginn
Video
Fotoen
27
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp I
Joao Machado: "Déi franséisch Ersatzspiller kéinten an der Stammekipp vun enger anerer Natioun spillen"
0
Vun Thailand an Nordmazedonien
Gerson Rodrigues ënnerschreift beim FK Vardar Skopje
Barrage am Futtball
FC Koeppchen klappt Gréiwemaacher a bleift an der Éierepromotioun
Video
Fotoen
8
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.