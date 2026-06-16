Tunesien huet op d'1:5-Néierlag a sengem Optaktmatch vun der Futtballweltmeeschterschaft géint Schweden reagéiert a sech vu sengem Trainer Sabri Lamouchi getrennt. Säin Nofollger op der Trainerpositioun gëtt de Fransous Herve Renard. Dat huet déi tuneesesch Futtballfederatioun e Méindegowend op der nationaler Tëlee annoncéiert. De Lamouchi ass domat den éischten Trainer, deen no nëmmen engem Match op enger Weltmeeschterschaft vu sengem Posten entlooss gëtt.
De Renard hat op der leschter Weltmeeschterschaft am Qatar fir eng Iwwerraschung gesuergt. Als Trainer vu Saudi-Arabien hat hie mat senger Ekipp géint de spéidere Weltmeeschter Argentinien gewonnen. No der WM 2022 gouf hien Trainer vun der franséischer Futtballnationalekipp vun de Fraen.