RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Méigleche Schued vun 200 Milliounen EuroGréisser Perquisitiounen, ënnert anerem beim Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch

Roy Grotz
Et soll ënnert anerem ëm Abus de biens sociaux, Blanchiment, Bedruch, Verontreiung vu Gelder, Fälschung an de Gebrauch vu gefälschten Dokumenter goen.
Update: 15.06.2026 17:34
© Archiv-Photo RTL

Tëscht dem 10. a 15. Juni goufen et gréisser Perquisitioune beim Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch, Enkelkand vum Grënner vum Cactus, dee sengem eegene Profil op Social Media no och zu Monaco baséiert ass.

Wéi et heescht goufen et Perquisitiounen zu Lëtzebuerg an am Ausland. Concernéiert si sechs Persounen, dorënner de Kindy Fritsch, déi am Verdacht stinn, eng ganz Partie Infraktioune begaangen ze hunn, dorënner Abus de biens sociaux, Blanchiment, Bedruch, Verontreiung vu Gelder a Fälschung an de Gebrauch vu gefälschten Dokumenter.

Doriwwer eraus goufen et Enquêten an am ganze 27 Societéiten, dorënner Banken a Gesellschafte fir Liewensversécherungen. Alles an allem geet et ëm e méigleche Schued vu méi wéi 200 Milliounen Euro. Bei de Perquisitioune goufen och Saisië gemaach.

Hei am Land sollen et virun allem Mesuren an der Stad, am Zentrum an am Norde vum Grand-Duché gi sinn. Am Ausland goufen et ënnert anerem Perquisitiounen zu Monaco, an der Schwäiz an an der Belsch.

Ewéi d'Justiz RTL confirméiert huet, waren déi am Zesummenhang mat senger Gesellschaft "Greenfinch Capital Management", déi viru genee 2 Joer Faillite gemaach huet, mee och mam entspriechende Gesellschaftskontrukt.

E Prozess géint de Kindy Fritsch an ee vu sengen Associéen sollt iwweregens en Dënschdeg ugoen, mee gouf verluecht. Béid kréien hei Bedruch a Fälschunge virgeworf.
De Lëtzebuerger Investitiounsfong soll dobäi e Schued vun iwwer 200 Milliounen Euro erlidden hunn.

Aus dem Handelsregëster an Urteeler an de leschte Jore liest een eraus, datt aner Gesellschafte vum Kindy Fritsch och Faillite gemaach hunn oder reorganiséiert goufen. Et liest een och eraus, datt se dem Enregistrement an anere Gesellschafte a Milliounenhéicht Sue schëlleg sinn.

De Familljeministère, d'Direktioun vun der Santé an d'ADEM si staatlech Locatairë an engem vun de Bureausgebaier zu Hamm, déi de Gesellschafte vum Kindy Fritsch gehéiert hunn. Ewéi an der Äntwert vum Finanzministère op parlamentaresch Fro vun der LSAP am Februar d'lescht Joer geheescht huet, wier de Proprietären net Faillite an en Dominoeffekt fir d'Administratioune wier zu deem Ament net z'erwaarden.

D'Enquête an dësem Fall leeft nach, et gëllt dohier wéi gewinnt d'Présemption d'innonce bei de concernéierte Leit.

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg en relation avec une enquête portant sur un préjudice estimé à plus de 200 millions d’Euros (15.06.2026)

Am meeschte gelies
Accord soll e Freideg ënnerschriwwe ginn
D'USA an den Iran hunn en Enn vum Krich annoncéiert
21
Dag um Bauerenhaff
Firwat wëllen déi Jonk net méi de Betrib vun den Elteren iwwerhuelen?
Video
Fotoen
A Brasilien
US-Sänger Oliver Tree bei Helikopter-Accident ëm d'Liewe komm
Marius Borg Høiby
Jong vun norwegescher Krounprinzessin Mette-Marit wéinst Viol zu véier Joer Prisong verurteelt
Video
Dee coolste WM-Tricot
Wéi eng Ekipp huet dee coolsten Tricot vun der Futtball-WM?
Weider News
Op eise Stroossen
4 Blesséierter bei 4 Accidenter um Méindeg
8 vun 10 Persounen hunn en Unisdiplom
Lëtzebuerg zitt virun allem héich diploméiert Leit aus dem Ausland un
0
Feu vert fir Fusioun
Nordstad-Gemenge stëmmen iwwert "Délibération concordante" of
No Messerattack zu Ettelbréck
Affer war Curateur vum Täter senger Faillite
Koum an d'Psychiatrie
Mann schéisst zu Ierpeldeng-Sauer mat Schreckschosspistoul ëm sech
Och ee Fall an engem Spidol
Fra huet an der Nuecht op e Méindeg an der Uewerstad randaléiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.