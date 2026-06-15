Tëscht dem 10. a 15. Juni goufen et gréisser Perquisitioune beim Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch, Enkelkand vum Grënner vum Cactus, dee sengem eegene Profil op Social Media no och zu Monaco baséiert ass.
Wéi et heescht goufen et Perquisitiounen zu Lëtzebuerg an am Ausland. Concernéiert si sechs Persounen, dorënner de Kindy Fritsch, déi am Verdacht stinn, eng ganz Partie Infraktioune begaangen ze hunn, dorënner Abus de biens sociaux, Blanchiment, Bedruch, Verontreiung vu Gelder a Fälschung an de Gebrauch vu gefälschten Dokumenter.
Doriwwer eraus goufen et Enquêten an am ganze 27 Societéiten, dorënner Banken a Gesellschafte fir Liewensversécherungen. Alles an allem geet et ëm e méigleche Schued vu méi wéi 200 Milliounen Euro. Bei de Perquisitioune goufen och Saisië gemaach.
Hei am Land sollen et virun allem Mesuren an der Stad, am Zentrum an am Norde vum Grand-Duché gi sinn. Am Ausland goufen et ënnert anerem Perquisitiounen zu Monaco, an der Schwäiz an an der Belsch.
Ewéi d'Justiz RTL confirméiert huet, waren déi am Zesummenhang mat senger Gesellschaft "Greenfinch Capital Management", déi viru genee 2 Joer Faillite gemaach huet, mee och mam entspriechende Gesellschaftskontrukt.
E Prozess géint de Kindy Fritsch an ee vu sengen Associéen sollt iwweregens en Dënschdeg ugoen, mee gouf verluecht. Béid kréien hei Bedruch a Fälschunge virgeworf.
De Lëtzebuerger Investitiounsfong soll dobäi e Schued vun iwwer 200 Milliounen Euro erlidden hunn.
Aus dem Handelsregëster an Urteeler an de leschte Jore liest een eraus, datt aner Gesellschafte vum Kindy Fritsch och Faillite gemaach hunn oder reorganiséiert goufen. Et liest een och eraus, datt se dem Enregistrement an anere Gesellschafte a Milliounenhéicht Sue schëlleg sinn.
De Familljeministère, d'Direktioun vun der Santé an d'ADEM si staatlech Locatairë an engem vun de Bureausgebaier zu Hamm, déi de Gesellschafte vum Kindy Fritsch gehéiert hunn. Ewéi an der Äntwert vum Finanzministère op parlamentaresch Fro vun der LSAP am Februar d'lescht Joer geheescht huet, wier de Proprietären net Faillite an en Dominoeffekt fir d'Administratioune wier zu deem Ament net z'erwaarden.
D'Enquête an dësem Fall leeft nach, et gëllt dohier wéi gewinnt d'Présemption d'innonce bei de concernéierte Leit.