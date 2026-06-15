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Public Viewing zu EttelbréckKapverdianesch Supportere feiere sensationelle Remis géint Spuenien

RTL Lëtzebuerg
Géint déi staark favoriséiert Spuenier léisst de Cap Vert näischt zou. Gefeiert gëtt dat och vun der Diaspora hei am Land.
Update: 15.06.2026 22:19
© Ketty a Rom Hankes
© Ketty a Rom Hankes
© Ketty a Rom Hankes
© Ketty a Rom Hankes
© Ketty a Rom Hankes

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En 0:0, dee sech bal wéi eng Victoire ufillt: Géint den amtéierenden Europameeschter stoungen d'Kapverdianer e Méindeg den Owend an der éischter WM-Partie vum Grupp H wéi eng Mauer an erkämpfe sech géint "La Roja" e Punkt. Virun allem de 40 Joer ale Golkipp Vozinha brilléiert beim Remis am Mercedes-Benz Stadium zu Atlanta. Eng grouss kapverdianesch Community gëtt et och hei am Land an déi huet sech den éischte Match vun hirer Nationalekipp bei enger Futtballweltmeeschterschaft iwwerhaapt natierlech net entgoe gelooss. Zu Ettelbréck gouf e grousse Public Viewing organiséiert, bei deem de wichtege Punktgewënn natierlech gefeiert gouf.

Kapverdianesch Supporter feiere sensationelle Remis géint Spuenien
No engem iwwerraschende Punktgewënn vum Cap Vert géint déi favoriséiert Spuenier gëtt beim Public Viewing zu Ettelbréck gefeiert-

Fir déi "Blo Haien" geet et am Grupp H als nächst géint Uruguay an duerno géint Saudi-Arabien.

Am Virfeld vun der Partie hate mir mat de kapverdianesche Fans iwwer hir Erwaardunge geschwat:

Cap Vert géint Spuenien um Public Viewing zu Ettelbréck
Fir den éischte WM-Match vum Cap Vert war zu Ettelbréck e grousse Public Viewing organiséiert ginn.

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