Aus dem nationalen Futtball kënnt d’Nouvelle, datt d’UNA Stroossen sech vun hirem Trainer Stefano Bensi a sengen Co-Trainere getrennt huet. Dat huet de Veräin an engem Communiqué annoncéiert.
No der 1:2-Defaite e Sonndeg auswäerts zu Rodange ass den Ecart vun deenen Stroossener op den Tabelleleader Déifferdeng op 5 Punkte geklommen. De Stefano Bensi souz zanter November 2024 zu Stroossen um Trainerstull a gouf déi l’escht Saison Vizechampion.
Den Interim vun der Ekipp iwwerhuelen de Manuel Correia, den Arno Bonvini an de Sébastien Chedal.