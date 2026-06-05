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Futtball European Qualifiers DammenBelsch géint Lëtzebuerg um 20.15 Auer am Livestream

RTL Lëtzebuerg
E Freideg den Owend spillen d'Rout Léiwinnen am Stade Den Dreef zu Leuven géint Belsch.
Update: 05.06.2026 09:53

Am Grupp B4 trëfft Lëtzebuerg haut op d'Belsch.

Ufank vum Livestream: 20.05 Auer
Ufank vum Match: 20.15 Auer
Commentaire: Serge Olmo a Sam Rickal

FLF Selektioun

Golkipper:
Emma Goetz (FK Austria Wien, Autriche)
Joy Jung (Swift Hesperange)
Lisi Oberweis (FC Mamer 32)
Lucie Schlimé (SC Sand, Allemagne)

Verteideger:
Lena Alves (Swift Hesperange)
Ana Barbosa (Racing FC Union Luxembourg)
Andreia Faria (Swift Hesperange)
Liane Freymann (SV Deutz 05, Allemagne)
Emma Kremer (Vorwärts Spoho 98, Allemagne)
Rita Leite (FC Tirsense, Portugal)
Joana Lourenco (Young Boys Diekirch)
Andreia Machado (Racing FC Union Luxembourg)
Leticia Mateus (Jeunesse Junglinster)

Mëttelfeldspiller:
Carolina Barbosa de Sousa (FC Kehlen)
Marta Estevez (Racing FC Union Luxembourg)
Gioia Fiorucci (UN Käerjeng 97)
Edina Kocan (Racing FC Union Luxembourg)
Catarina Lavinas (FC Famalicão, Portugal)
Laura Miller (1. FC Nürnberg, Allemagne)
Anna Miny (TuS Issel, Allemagne)
Charlotte Schmit (Sporting CP, Portugal)

Stiermer: 
Anouchka Besch (Jeunesse Junglinster)
Hannah Dietrich (1. FC Saarbrücken, Allemagne)
Kimberley Dos Santos (1. FC Saarbrücken, Allemagne)
Charlie Jorge (Jeunesse Junglinster)
Amy Thompson (FC Differdange 03)

Tabell

Matcher am Iwwerbléck

5. Juni 2026: Belsch - Lëtzebuerg
9. Juni 2026: Lëtzebuerg - Belsch

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