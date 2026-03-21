Lëtzebuerger Futtballer am Ausland

An der zweeter italieenescher Liga bleift den FC Venedeg no engem 1:1 géint Monza Tabelleleader. Donieft huet de Mathias Olesen mam Grazer AK wichteg Punkte gesammelt.
Update: 21.03.2026 20:02
© MARCO ZAC NURPHOTO NURPHOTO VIA AFP 13092025

Samschdeg

An der italieenescher Serie B stounge sech e Samschdeg am Spëtzenduell de Leader Venedeg an den Zweete Monza géigeniwwer. Um Enn ass et bei engem 1:1-Remis bliwwen, wouduerch Venedeg weiderhi mat engem Ecart vun dräi Punkten op der 1. Plaz stoe bleift. De Seid Korac ass dobäi vun der Bänk aus net an den Asaz komm.

Eng héich a gläichzäiteg och wichteg Victoire gouf et da fir de Grazer AK an den Ofstig-Playoffe vun der éisträichescher Bundesliga. D’Ekipp vu Graz konnt sech, mam Mathias Olesen an der Starteelef, trotz fréiem Réckstand nach kloer mat 5:1 géint de WSG Tirol duerchsetzen. Domat klëmmt een an der Tabell op déi 9. Plaz mat engem Ofstand vu sechs Punkten op d’Ofstigsplaz. Elo kann ee souguer op eng méiglech Plaz fir d’Qualifikatioun vun der UEFA Conference League kucken, vun där ee just ee Punkt fort ass.

Dräi Punkten huet sech e Samschdeg dann och de Luc Holtz mat Waldhof Mannheim geholl. Am Match géint Erzgebirge Aue louch een zur Paus nach mat 0:1 hannen, ma am zweeten Duerchgang konnt de Waldhof de Match nach duerch een decisive Gol an der 90. Minutt nach dréinen. De Vincent Thill gouf an der 56. Minutt ausgewiesselt.

