RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nationalen HandballMartin Hummel neien Trainer beim HC Bierchem

Yannick Glod
Serge Olmo
D'Réiserbänner hunn e Sonndeg de Moien an engem Communiqué matgedeelt, dass den Hummel e Vertrag fir zwou Saisonen ënnerschriwwen huet.
Update: 10.05.2026 10:37
Den neie Bierchemer Trainer Martin Hummel
© Val Wagner

Nom zweetleschten Heemmatch vum Marko Stupar e Samschdeg huet den HC Bierchem e puer Stonnen drop e Communiqué verschéckt, an deem si säi Successeur annoncéiert hunn. De Martin Hummel wäert d'Réiserbänner Hären an der Saison 2026/27 encadréieren. De Kontrakt ass fir zwou Saisone gülteg. Domat confirméiert de Veräin RTL-Informatiounen. De Veräin erhofft sech dem Schreiwes no "eng nei Dynamik an der Ekipp".

Handball
Trainer Marko Stupar verléisst HC Bierchem no der Saison

De Martin Hummel war a senger Spillerkarriär nieft Käerjeng an Diddeleng och beim HC Bierchem aktiv. An den 90er Joren hat hien als dat grousst Handballtalent gegollt a war als éischte Lëtzebuerger an d'Handballakademie vun engem däitsche Veräi gewiesselt. Dat war deemools d'HSG Solingen gewiescht.

Als Trainer stoung de fréiere beschte Buteur vum Championnat scho beim HC Standard an duerno vill Jore beim HB Diddeleng un der Säitelinn. No sengem Aus bei de Fiiss no der Saison 2024/25 hat hien ënnert dëser Saison de Poste vum Co-Trainer beim Champion Red Boys Déifferdeng ugeholl.

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
NATO-Responsabele Boris Ruge
"Europa huet vläicht nach fënnef Joer"
Audio
Zeienopruff gestrach
Den 42 Joer ale Mann ass nees doheem
Eng Woch virum ESC
D'Eva Marija prouft schonn zu Wien
Video
Fotoen
3
Gedenken un d'Affer vum Zweete Weltkrich
Zu Housen ass de Memorial Parc ageweit ginn
Audio
Fotoen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Handball-Championnat
Käerjeng erzwéngt mat staarker Leeschtung drëtt Finall
Audio
0
Handball-Championnat
Déifferdeng zwee Spilldeeg viru Schluss Champion
Video
Audio
12
Foxriders vum HBD
Rollstull-Handball zu Diddeleng
Video
0
Red Boys Déifferdeng
Michel Scheuren vu sengen Aufgaben als Dammentrainer entbonnen
Handball-Championnat
Käerjenger Missioun Triplé op wackelege Been
0
Nei Handballnationaltrainerin
"Natierlech ass d'Dier fir keen zou", esou d'Nina Kanto
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.