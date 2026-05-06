D'Red Boys Déifferdeng huet e Mëttwoch de Moien an engem Communiqué matgedeelt, dass de Michel Scheuren "avec effet immédiat" vu sengen Aufgaben als Dammentrainer vum Veräin entbonne gouf. Wat zu dëser dach iwwerraschender Decisioun geféiert huet, gouf am Schreiwes net weider preziséiert. De Kommitee vun der Red Boys seet dem Scheuren fir seng Engagementer an deene leschte Jore Merci.
Den 61 Joer ale pensionéierte Kiné hat d'Damme-Sektioun viru 15 Joer fir d'éischt an de Jugendkategorien an duerno am Seniorsberäich opgebaut a bléckt op eng 50-järeg Memberschaft am Déifferdenger Veräin zeréck. An dëser Saison huet d'Dammenekipp eng zweet Kéier zënter hirem Bestoen d'Coupefinall erreecht a kann d'Spillzäit nees mat der drëtter Plaz ofschléissen. Dass d'Damme-Championnat esou spannend wéi scho laang net méi war, louch och un de staarke Leeschtunge vun der Red Boys Déifferdeng ënnert der Leedung vum Michel Scheuren.
No senger eegener Decisioun am Mäerz, de Posten als Nationaltrainer vun den Dammen opzeginn, huet de Michel Scheuren elo och säin zweet Engagement bannent kuerzer Zäit verluer.