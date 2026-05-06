RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Red Boys DéifferdengMichel Scheuren vu sengen Aufgaben als Dammentrainer entbonnen

Yannick Glod
De laangjäregen Handball-Trainer huet bannent kuerzer Zäit zwee Trainerposten opginn respektiv verluer. Wat zu dëser Decisioun gefouert huet, huet de Veräin net matgedeelt.
Update: 06.05.2026 09:39
© Val Wagner

D'Red Boys Déifferdeng huet e Mëttwoch de Moien an engem Communiqué matgedeelt, dass de Michel Scheuren "avec effet immédiat" vu sengen Aufgaben als Dammentrainer vum Veräin entbonne gouf. Wat zu dëser dach iwwerraschender Decisioun geféiert huet, gouf am Schreiwes net weider preziséiert. De Kommitee vun der Red Boys seet dem Scheuren fir seng Engagementer an deene leschte Jore Merci.

Den 61 Joer ale pensionéierte Kiné hat d'Damme-Sektioun viru 15 Joer fir d'éischt an de Jugendkategorien an duerno am Seniorsberäich opgebaut a bléckt op eng 50-järeg Memberschaft am Déifferdenger Veräin zeréck. An dëser Saison huet d'Dammenekipp eng zweet Kéier zënter hirem Bestoen d'Coupefinall erreecht a kann d'Spillzäit nees mat der drëtter Plaz ofschléissen. Dass d'Damme-Championnat esou spannend wéi scho laang net méi war, louch och un de staarke Leeschtunge vun der Red Boys Déifferdeng ënnert der Leedung vum Michel Scheuren.

No senger eegener Decisioun am Mäerz, de Posten als Nationaltrainer vun den Dammen opzeginn, huet de Michel Scheuren elo och säin zweet Engagement bannent kuerzer Zäit verluer.

Am meeschte gelies
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
93
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Audio
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Zweete Prozessdag
Haapt-Sculpteur seet aus, en hätt virun de Risike vum Emplacement vun der Skulptur gewarnt
Video
Audio
"Wien, wann net d’LSAP, muss d'Aarbecht als Prioritéit hunn"
LSAP fuerdert 200 Euro méi Mindestloun, eng 6. Congéswoch an eng 38-Stonnen-Woch
Audio
69
Weider News
Handball-Championnat
Käerjenger Missioun Triplé op wackelege Been
0
Nei Handballnationaltrainerin
"Natierlech ass d'Dier fir keen zou", esou d'Nina Kanto
Audio
0
Handball: Final4 vun der Coupe
Käerjeng feiert, Déifferdeng nees geschloen
Fotoen
1
Handball: Finale vun der Coupe
Esch feiert 10. Coupegewënn zënter der Fusioun
Video
Fotoen
1
Handball: Final4 vun der Coupe
Damme-Finall heescht Déifferdeng géint Käerjeng
Fotoen
1
Handball: Final4 vun der Coupe
Diddeleng trëfft an der Finall op Esch
Video
Audio
Fotoen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.