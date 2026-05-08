RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Handball-ChampionnatDéifferdeng zwee Spilldeeg viru Schluss Champion

Yannick Glod
Mat enger 36:31-Victoire zu Esch konnt d'Red Boys den éischte Matchball notzen. D'Déifferdenger Dammen hunn iwwerdeems en neien Trainer. An der Relegatioun huet Dikrech de Maintient fir d'AXA League kloergemaach.
Update: 08.05.2026 22:32
© Serge Olmo

Hären

D'Red Boys Déifferdeng war bei fënnef Punkten Avance op Diddeleng mat dräi Matchbäll op Esch gefuer a huet direkt deen éischte verwandelt. Domat konnten déi Rout hiren Titel aus der leschter Saison verdeedegen an hiren insgesamt néngte Meeschtertitel feieren. Et ass déi verdéngt Kréinung vun enger dominanter Saison. An den 22 Matcher bis elo gouf et just eng Néierlag (géint Bierchem), dräi Gläichspiller (géint Diddeleng) an 18 Victoiren. D'Zougäng Ilian Goedert an Hakim Jarrar, déi ënnert der Saison vum faillite franséische Club Nanzeg koumen, hunn och hiren Undeel un der Leeschtung.

De Coupegewënner Esch konnt déi éischt 20 Minutten ausgeglach gestalten, huet duerno awer ze vill Feeler an der Attack produzéiert a stoung an der Verteidegung net méi sou kompakt. Déifferdeng, dat virun der Saison déif gestapelt an d'Favoritteroll op de Meeschtertitel clever un Diddeleng ofginn hat, huet sech vun de Paraden, déi den Escher Hugo Figueira am Ufank gewisen huet, net grouss beandrocke gelooss an huet säi Stiwwel weider erofgespillt. No 23 Minutte konnte sech d'Gäscht eng éischt Kéier mat 3 Goler ofsetzen (16:13) a sollte mat dësem Virsprong och an d'Paus goen (21:18).

Nodeems Déifferdeng no 40 Minutte mat 4 Goler a Front louch (25:21), hat ee sech op eng kloer Victoire fir déi Rout agestallt. Mee d'Ekipp vum Trainer Marc Breser, deen eréischt virun der Saison d'Rudder bei der Red Boys iwwerholl huet, hat duerno e klengen Duerchhänger an Esch konnt trotz Ënnerzuel de Match nees méi enk gestalten. Déifferdeng hat an der 50. Minutt eréischt 8 Goler am zweeten Duerchgang geschoss, wat Esch fir den Ausgläich genotzt huet (29:29). Duerno hunn déi Rout awer nees den Turbo gezünt a konnten de Match an der Crunchtime decidéieren. Um Enn stoung et 36:31 fir d'Red Boys, déi domat nom Supercup déi zweet Coupe fir dës Saison an d'Luucht hiewen.

Mat dësem Resultat steet zwee Spilldeeg viru Schluss fest, dass weeder Diddeleng nach Bierchem d'Red Boys nach afänke kënnen. Déifferdeng kann domat entspaant an déi lescht Matcher géint eeben dës Géigner goen. Den HBD spillt e Samschdeg zu Käerjeng an d'Réiserbänner treffen doheem op de Standard. Dës Matcher si just nach fir d'Statistik.

No der Espérance Rëmeleng de leschte Weekend, huet och de Chev Dikrech sech seng Plaz fir déi nächst Saison an der héchster lëtzebuergescher Liga geséchert. E Freideg den Owend huet d'Ekipp vum Trainer Blagojce Krstev 31:22 beim HB Leideleng gewonnen. Leideleng war déi eenzeg Ekipp, déi Dikrech nach anhuelen hätt kënnen. D'Lokalekipp konnt den Tempo just déi éischt Hallschent matgoen (11:14), well nom Säitewiessel huet Dikrech de Virsprong séier ausgebaut an um Enn däitlech gewonnen.

Dammen

Nodeems d'Red Boys Déifferdeng dës Woch mat der iwwerraschender Entloossung vum Dammentrainer Michel Scheuren grousst Onverständnis op sech gezunn an onnéideg Onrou an d'Banneliewe bruecht hat, war de Veräin déi Deeg duerno beméit, de Fokus op déi zwee wichteg Matcher vun den Hären an den Dammen dëse Weekend ze leeën. Dem laangjärege Klubidol Scheuren gouf mat enger Fotocollage op de Sozialen Netzwierker fir säin Engagement Merci gesot. Nodeems de Kommitee decidéiert hat, fir mat engem aneren Trainer an déi nei Saison ze goen, hat de Michel Scheuren mat Effet immédiat e Schlussstréch gezunn. Doduerch war d'Red Boys ënner Zuchzwang, op de leschten Drécker en aneren Trainer ze fannen.

Net méi spéit wéi e Freideg am Nomëtteg huet de Veräin aus der Cité du Fer nees op de Sozialen Netzwierker annoncéiert, dass de Stéphane Mina, den Trainer vum HB Diddeleng vun August 2019 bis Oktober 2020, d'Dammenekipp e Samschdeg am Match ëm Plaz 3 géint de Museldall coache wäert. Et dierf een op d'Reaktioun vun der Ekipp gespaant sinn.

De Stéphane Mina ass zu Déifferdeng keen Onbekannten. Vun 2002 bis 2004 hat den haut 58 Joer ale Fransous d'Hären-Ekipp vun der Red Boys trainéiert. An der Saison 2003/04 konnt ee sech eréischt um leschte Spilldag virum Ofstig retten.

Am meeschte gelies
Concert an der Rockhal
Eng Rees duerch 25 Joer Musek vum Sarah Connor
Video
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (8. Mee) - Michelle Friederici
Et misst een och dierfe bauen, ouni "d’Ham an der Mëllech ze kachen"
Video
Audio
36
Mam gudde Beispill virgoen
D'Grande-Duchesse huet Blutt gespent
Accident zu Eschduerf
Instruktioun wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“
Rheinland-Pfalz
Bank zu Sinzig gestiermt, zwou Geisele befreit, Täter geflücht
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Foxriders vum HBD
Rollstull-Handball zu Diddeleng
Video
0
Red Boys Déifferdeng
Michel Scheuren vu sengen Aufgaben als Dammentrainer entbonnen
Handball-Championnat
Käerjenger Missioun Triplé op wackelege Been
0
Nei Handballnationaltrainerin
"Natierlech ass d'Dier fir keen zou", esou d'Nina Kanto
Audio
0
Handball: Final4 vun der Coupe
Käerjeng feiert, Déifferdeng nees geschloen
Fotoen
1
Handball: Finale vun der Coupe
Esch feiert 10. Coupegewënn zënter der Fusioun
Video
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.