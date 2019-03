D'Annalena Mach huet leschte Weekend hire Comeback gefeiert an dat zu Lëtzebuerg.

No enger Kräizband-Blessur huet déi fréier Profi-Volleyballspillerin vum VC Wiesbaden, déi an der 1. Bundesliga spillen, missen 1 Joer an e puer Méint pauséieren.

Elo stoung si mat hirem neie Veräin dem VC Mamer nees um Terrain a konnt direkt um 2. Spilldag vum Playdown eng Victoire feieren, dat mat engem kloren 3:0 géint den Tabellenéischte vu Stengefort. Den Tom Hoffmann huet d'Volleyballspillerin besicht.

D'Annalena Mach war op alle Fall houfreg, endlech nees kënne Volleyball ze spillen. E Comeback, fir deen déi fréier Profi-Spillerin haart geschafft huet.

Zanter dem Dezember 2017 stoung déi aktuell Spillerin vum VC Mamer net méi um Terrain. Eng laang Zäit, déi déi 23 Joer jonk Volleyballspillerin genotzt huet, fir iwwert villes nozedenken.

E speziellen Bezuch huet d'Annalena Mach och zum VC Mamer a besonnesch mam Hall Sportif Nicolas Frantz, well do huet alles ugefaangen.

De Comeback kënnt vläicht genau zu deem richtege Moment. Déi souverän Prestatioun géint Stengefort soll e Sonndeg géint de VB Iechternach fir de Kont vum 3. Spilldag vum Playdown confirméiert ginn.