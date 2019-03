E Samschdeg goufen an der BDO TT League déi éischten Halleffinallen ausgedroen. Den Titelverdeedeger vun Diddeleng ass zu Rued ugetrueden.

Houwald – Iechternach 5:4

Am Modus vum Best-of-Three war et den Optakt vun den Halleffinallen am Ekippen-Championnat. An der regulärer Spillzäit ass den Houwald bei den zwee Dueller géint d’Formatioun vun der Sauer als Gewënner ervirgaangen. An awer hunn déi Stater missen oppassen.

D'Heemekipp konnt nom éischte Match duerch eng Victoire vum Irfan Cekic iwwert de Kevin Kubica mat 1:0 a Féierung goen. Duerno war et awer de Gaascht aus der Abteistad, dee mat engem Laf vun 3 Victoirë vum Traian Ciociu, Arlindo De Sousa an Evgheni Dadechin richteg opgedréint huet.

Esou war et een Hin an Hier bis datt et 4:4 gläich stoung. Déi leschten an decisiv Partie konnt déi Iechternacher Formatioun dunn awer fir sech entscheeden an domat eng ganz kanpp 5:4 doheem astiechen.



Rued – Diddeleng 2:5

Mat Diddeleng hat den Opsteiger vu Rued direkt, fir de Kont vum 1. Spilldag vun den Eenzel-Halleffinallen, den Titelverdeedeger op Besuch – d’Rolle waren deemno kloer verdeelt. D’Ekipp vum Diddelenger Gilles Michely sollt awer auswäerts zu Rued dominant optrieden.

Michely a Fejer-Konnerth hunn an den éischten zwou Partië virgeluecht an dës fir sech entscheed. Mat dem 2:0-Virsprong am Réck ass Rued zwar a Persoun vum Danielle Konsbrück nach eng Kéier den Uschloss gelongen, ma wéi de Santamuro a Fejer-Konnerth hir Match nach eng Kéier fir sech entscheede konnten, war d'Entscheedung gefall. De Fabio Santamuro huet och de leschte Match géint d'Danielle Konsbrück wannen a soumat 5:2-Victoire kloermaachen.

LINK: All Resultater an d’Tabell vun den Halleffinallen am Iwwerbléck

Och am Playdown waren et zwou Affichen:

Éiter-Waldbriedemes– Nidderkäerjeng 6:2

Berbuerg – Hueschtert/Folscht 5:5

LINK: All Resultater an d’Tabell vum Playdown am Iwwerbléck