En Donneschdeg den Owend goufen zu Biissen an der Sportshal déi zwou Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg am Volleyball bei den Damme gespillt.

Wéi et ze erwaarde war, konnte sech de CHEV Dikrech an RSR Walfer an hiren Halleffinalle géint Fenteng, respektiv Bartreng duerchsetzen a stinn domat an der Finall vun der Coupe, déi dann e Samschdeg den Owend um 17 Auer gespillt gëtt. Do huet Dikrech dann d'Méiglechkeet, fir sech fir d'1:3-Néierlag an der Finall vun der Coupe d'lescht Joer ze revanchéieren. D'Walfer Damme wäerten iwwerdeems probéieren, den drëtten Titel hannerteneen ze gewannen.

CHEV Dikrech - VC Fenteng 3:0 (25:14; 25:17; 25:17)

D'Damme vun Dikrech ware kloer favoriséiert a si sinn hirer Favoritteroll och séier gerecht ginn. D'Damme vu Fenteng si jo mat engem Avantage vu 4 Punkten an all Saz gaangen, dat well si aus enger méi déiwer Divisioun kommen. Dësen Avantage war awer am 1. Saz séier fort, well Dikrech huet vun Ufank u Vollgas ginn an esou konnte si séier d'Féierung iwwerhuelen an déi hu si net méi ofginn, esou dass si den éischte Saz schlussendlech mat 25:14 gewannen.

An och am zweete Saz sollt de Virsprong séier fort sinn. Fenteng louch nach mat 8:6 am Avantage, ier d'Formatioun vun Dikrech beim Stand vun 9:8 nees d'Féierung iwwerhuele konnt. Dono konnt d'Fentenger Dammen awer eng Zäit laang drubleiwen a sech esouguer d'Féierung zeréckhuelen, ier Dikrech dunn awer ee klenge Laf higluecht huet, fir de Saz um Enn mat 25:17 ze gewannen.

Am 3. Saz hunn d'Damme vu Fenteng weider richteg gutt dogéintgehalen a si hunn et laang spannend gemaach, ma um Enn war d'Ekipp vun Dikrech dann awer een Tick ze staark an esou sollt och dëse Saz un d'Favoritinne goen, dat mat 25:17, esou dass de CHEV Dikrech sech iwwer en Ticket fir d'Finall freeë konnt.

Volley Bartreng - RSR Walfer 0:3 (18:25; 20:25; 13:25)

Genau wéi Fenteng krut och Bartreng all Saz e Virsprong vu 4 Punkten. D'Damme vu Walfer konnten dësen awer scho ganz fréi am éischte Saz ewechzauberen, esou dass et séier 6:6 stoung. Ma et huet bis zum Stand vun 12:11 gedauert bis Walfer eng éischte Kéier a Féierung gaangen ass. Vun deem Moment un haten déi favoriséiert Walfer Dammen awer alles am Grëff an esou hu si de Saz um Enn mat 25:18 gewonnen.

Zum Ufank vum zweete Saz ass et der Ekipp vu Bartreng dunn e Strapp ze séier gaangen. Knapps war de Saz un a schonn hat een net nëmmen d'Avance vu 4 Punkte verspillt, ma et louch een esouguer schonns 6:7 hannen. Walfer hat eigentlech schonns eng komfortabel Avance, ma Bartreng huet net nogelooss a si hu richteg gekämpft a si sollten nach eemol erukommen. 16:17 stoung et deen Ament aus Siicht vu Bartreng. Deen Ament huet de Coach vu Walfer awer senge Spillerinnen déi richteg Consignë ginn, well déi hunn dono nees opgedréint a konnten nees dovunzéien. Esou wanne si den zweete Saz dann awer mat 25:20.

Den drëtte Saz war bis zum Stand vun 11:10 op en Neits immens ausgeglach an do waren et dann nees d'Titelverdeedegerinnen, déi ee Laf gestart hunn an op 18:11 konnten dovulafen. Dono war Walfer net méi anzehuelen an esou wanne si de Saz mat 25:13 an domat och de Match an hunn domat och weiderhin d'Chance, hiren Titel ze verdeedegen.

E Freideg den Owend um 18.30 Auer ass dann déi éischt Halleffinall vun der Coupe bei den Hären. Hei kritt de CHEV Dikrech et mam VC Stroossen ze dinn an um 20.30 Auer kënnt et dann an där zweeter Halleffinall zum Duell tëscht dem VC Luerenzweiler an dem Volley Bartreng. Béid Matcher kënnt Dir dann och nees am Stream op RTL.lu kucken.