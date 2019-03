An der Sportshal zu Biissen goufen e Freideg den Owend béid Matcher vun der Coupe-Halleffinall am Hären-Volleyball ausgedroen.

No den Dammen en Donneschdeg war et e Freideg den Owend fir d’Matcher vun den Halleffinallen un den Hären. An der éischter Partie krut de CHEV Dikrech et mam VC Stroossen ze dinn a bei der zweeter Affiche stounge sech de VC Luerenzweiler an de Volley Bartreng géigeniwwer.

LINK: Resultater am Iwwerbléck

Dikrech – Stroossen 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:16, 15:17)

An der 1. Partie vum Owend krut et de CHEV vun Dirkech mat dem VC Stroossen ze dinn. Vun Ufank un hunn d'Spectateuren ee ganz spannende Match gesinn. Den 1. Saz goung knapps mat 26:24 un d'Ekipp aus der Iesels-Stad an och am 2. Saz war vill Musek am Match. Dikrech hat nämlech och hei d'Heft an d'Hand geholl a war an der Ufanksphas ëmmer 3-4 Punkten an Avantage. Ma déi Stroossener sinn awer géint der Schluss vum 2. Saz ëmmer méi staark ginn a konnten dunn awer nach mat 25:22 den 2. Saz fir sech entscheeden.

Am 3. Saz war et een Hien an Hier, woubäi och erëm hei de Gaascht déi néideg Prozent méi op den Terrain bruecht huet, fir mat 25:22 ze wannen - Stroossen krut beim Stand vun 12:12 beemol ee Lach mat engem Virsprong vun 2-3 Punkten a huet dësen dunn och bis un d'Enn verdeedegt. Eng eendeiteg Affär war de 4. Saz: Zwar war den Ufank nach ausgeglach, ma beim Stand vun 15:15 krut de CHEV ee Laf an huet schliisslech mat 25:16 ganz däitlech Stroossen dominéiert - esou goung et also an de leschten an decisive 5. Saz.

Och am leschte Saz war et extrem spannend a Stroossen war ganz no drun, dës Partie ze wannen, ma de CHEV ass awer ëmmer nees zeréckkomm. Beim Stand vu 15:15 konnt Stroossen awer du mat 2 Punkten hannereneen de Sak zoumaachen.

Luerenzweiler– Bartreng 1:3 (18:25, 25:15, 15:25, 23:25)

An der 2. Owespartie war et d'Explikatioun tëscht dem VC Luerenzweiler an dem Volley Bartreng. Den 1. Saz goung mat 25:18 dach relativ däitlech u Bartreng, ma d'Äntwert vu Luerenzweiler koum awer dunn am 2. Saz - däitleche 25:15-Succès.

Dat schéngt de Bartrenger awer guer net geschmaacht ze hunn, well duerch eng flott Ekippeleeschtung am 3. Saz konnten och si mat 25:15 wannen. Deemno goung et am 4. Saz immens spannend weider. Dëse war vun Ufank u ganz equilibréiert, éier op en Neits d'Bartrenger een Ecart vun 3-4 Punkten erausspille konnten. Vun deem Ament un huet et net méi esou gutt fir Luerenzweiler ausgesinn, well Bartreng weider duerchgezunn huet a sech op 5 Punkten distanzéiere konnt.

Luerenzweiler huet awer weider u sech gegleeft a konnt um Enn den Ecart nach e bësse verkierzen. Ma Bartreng huet dunn awer definitiv de Luerenzweiler de Stecker gezunn a mat engem 25:23 den Deckel op de Match geluecht.