E Samschdeg ass an der Sportshal zu Biissen d'Finall vun der Coupe de Luxembourg bei den Damme gespillt ginn.

Op der enger Säit waren et d'Damme vum CHEV Dikrech, déi sech an der Halleffinall kloer mat 3:0 géint Fenteng behaapt hunn. Den zweete Finalist war d'Ekipp vum RSR Walfer, déi d'Halleffinall och mat 3:0 fir sech entscheede konnt.

An der Finall war Walfer nees déi besser Ekipp, déi sech zum Schluss, wéi schonn an der Halleffinall mat 3:0 duerchsetze kann an domat d'Coupe de Luxembourg gewënnt.