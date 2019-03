Den Houwald konnt sech zu Iechternach mat 5:2 behaapten. Diddeleng konnt iwwerdeems mam selwechte Resultat géint Rued duerchsetzen.

Um Sonndeg stoung am nationalen Dëschtennis d'Retourmatcher vun der Halleffinall um Programm.

Iechternach - Houwald 2:5

Nodeems sech den Houwald am Allersmatch mat 5:4 duerchsetze konnt, wollte si sech um Sonndeg mat enger Victoire fir d'Finall qualifizéieren.

Am éischte Match huet et och gutt ausgesinn, dëst well de Luka Bakic bëssen iwwerraschend säi Match géint den Traian Ciociu mat 3:1 an de Sätz gewanne konnt.

Genau wéi sengem Matspiller sollt et och dem Irfan Cekic vum Houwald geléngen, säi Match fir sech ze entscheeden, dëst och mat 3:1 an de Sätz géint de Kevin Kubica.

Fir den Houwald sollt et awer nach Bierg op goen. Den Arlindo de Sousa konnt sech an engem ëmkämpfte Match mat 3:2 behaapten, a sou seng Faarwen erëm an de Match bréngen.

Eng weider Iwwerraschung gouf et am Match tëscht dem Eric Thillen an dem Marc Dielissen, wou sech den Iechternacher um Enn 3:2 duerchsetze konnt, a sou am General op 2:2 ausgläiche konnt.

Dem Irfan Cekic vum Houwald sollt et duerno och geléngen, sech géint den Traian Ciociu mat 3:0 an de Sätz duerchzesetzen, an och de Luka Bakic konnt säin zweete perséinleche Match vum Dag gewannen, dëst mat 3:1 géint de Kevin Kubica.

Um Enn war et de Marc Dielissen, deen de Match um Enn entscheede konnt. Hie konnt sech géint den Arlindo de Sousa behaapten a konnt seng Faarwe vir d'Finall qualifizéieren.

Diddeleng - Rued 5:2

No der relativ däitlecher Victoire vu 5:2 am Allersmatch wollt Diddeleng sech mat hirer zweeter Victoire fir d'Finall qualifizéieren.

Nodeems sech souwuel de Zoltan Fejer-Konnerth géint d'Tessy Gonderinger ewéi och de Gilles Michely géint de Peter Musko mat 3:0 an de Sätz behaapte konnten, huet villes op eng Victoire vun den Haushären higedeit.

De Fabio Santomauro konnt senger Favoritteroll allerdéngs net gerecht ginn a hat säi Match géint de Carlo Feltes vu Rued mat 2:3 verluer.

Duerno war et d'Danielle Konsbruck, wat säi Match géint de Vincent Kempfer gewanne konnt, dëst och mat 3:2 an de Sätz.

De Zoltan Fejer-Konnerth konnt och säin zweete Match gewannen, dëst mat 3:1 an de Sätz géint de Peter Musko, dee soumat seng zwee Matcher vum Dag huet missen ofginn.

Iwwerdeems konnt sech och de Gilles Michely géint d'Tessy Gonderinger duerchsetzen a soumat stoung Diddeleng zu dem Zäitpunkt scho mat engem Been an der Finall.

Dee leschte Match, dee gespillt gouf, war fir de Fabio Santomauro, a soumat och fir déi Diddelenger. Hie konnt sech mat 3:2 an de Sätz géint d'Danielle Konsbruck duerchsetzen, a soumat war et den Diddelenger gelongen, sech och fir d'Finall ze qualifizéieren.

Och am Playdown waren et zwou Affichen:

Hueschtert/Folscht - Éiter-Waldbriedemes 6:4

Nidderkäerjeng - Bäerbuerg 3:6