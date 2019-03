E Samschdeg gouf déi 1. Finall am Hären-Volleyball tëscht Fenteng an dem CHEV Dikrech ausgedroen.

Hären-Volleyball

Fenteng – CHEV Dikrech 0:3 (21:25, 21:25, 14:25)

Fenteng hat d’Chance, fir virun eegene Public an der éischter Finall – vu méiglechen dräi – virzeleeën a sech eng gutt Optioun fir déi zweet Finall an enger Woch ze sécheren. Den Titelverdeedeger a Coupegewënner aus der leschter Saison stoung géint de CHEV vun Dikrech awer ënner Drock.

D’Nervositéit vun der Ekipp vum Trainer Dragan Vujovic huet een am 1. Saz dann och ufanks gesinn - zäitweileg war Dikrech mat engem Ecart vun 3-4 Punkten am Avantage. De CHEV huet um Holleschbierg ganz vill duerch d'Mëtt gespillt an dat war an der Ufanksphas ee gutt Mëttel, fir un d'Punkten ze komme - den 1. Saz ass deemno mat 25:21 zu Gonschte vun den Dikrecher op en Enn gaangen.

Am 2. Saz wollt Fenteng awer dunn äntweren an dat ass hinnen och mat engem gudde Start gelongen - tëschenzäitlech hat d'Heemekipp ee Virsprong vu 4 Punkten. Ma Dikrech hat awer ee gudden Dag erwëscht a koum mat enger super Leeschtung erëm zeréck a konnt schliisslech och den 2. Saz mat 25:21 gewannen.

Den 3. Saz war du bei Fenteng de Rimm definitiv erof. No enger ganz zolitter Leeschtung vum CHEV krut d'Heemekipp am leschte Saz just 14 Punkten. Absolut verdéngt war deemno dës Victoire vun der Formatioun aus der Iesels-Stad.

Den nächste Sonndeg um hallwer 7 gëtt déi 2. Finall zu Dikrech gespillt.

