Bei den Dammen gouf um Samschdeg déi 2. Finall gespillt an et sinn déi Walfer déi no engem 3:0 an de Matcher ausgläiche konnten.

Damme-Volleyball Dikrech - Walfer 0:3 Déi éischt Finall haten se zwar nach iwwerraschend géint Dikrech verluer mee am 2. Match hunn d'Favoritte vu Walfer net iwwerrasche gelooss a gewanne kloer mat 3:0. Den éischte Saz war dann och direkt ganz däitlech an ass mat 25:13 op en Enn gaangen. Am zweete Saz huet Dikrech besser dogéint gehalen mee verléiert och dësen mat 21:25. D'Heemekipp wollt sech awer net mat 3:0 ofschéisse loossen an huet am 3. Saz ëm all Punkt gekämpft. Mee Walfer hat och hei dat bessert Enn fir sech a gewënnt dësen mat 25:22. Nächste Weekend gëtt dann den entscheedenden 3. Match gespillt. De genauen Datum an d'Auerzäit ass nach net bekannt. Playdown Stroossen - Mamer 0:3 (13:25, 18:25, 18:25) Stengefort - Iechternach 3:0 (25:17, 30:28, 25:20) Häre-Volleyball Playdown Belair - Walfer 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) Esch - Luerentzweiler 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:20) Alleguer d'Resultater