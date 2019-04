E Sonndeg gouf déi 2. Finall am Hären-Volleyball tëscht dem CHEV Dikrech a Fenteng ausgedroen. Dikrech konnt sech duerchsetzen an den Titel kloermaachen.

CHEV Dikrech - Fenteng 3:2 (20:25, 25:23, 14:25, 25:22, 15:8)

No enger iwwerzeegender Leeschtung vun Dikrech leschte Weekend bei der 1. Finall vun der Novotel-Ligue zu Fenteng stoung d’Ekipp ronderëm de Francisco Abreu an der 2. Finall um Sonndeg kuerz virum Titel – dee konnt sech d’Formatioun aus der Iesels-Stad mat engem 3:2-Erfolleg och sécheren … Ma der Rei no:

Den 1. Saz wollt de Gaascht vu Fenteng direkt weisen, datt an der 2. Finall mat him ze rechne wier - esou goung dëse mat 25:20 vun de VCF. Am 2. Saz du war et weider spannend: Dikrech huet nämlech direkt eng Äntwert fonnt a konnt nom 25:23 direkt erëm ausgläichen. Ma am 3. Saz huet Fenteng dunn erëm gekontert an dem CHEV mat engem 25:14 d'Limitten opgewisen.

Wie geduecht hätt, datt Dikrech no dëser secke Saz-Verloscht zesummebrécht, deen hat sech geschnidden. Et war am 4. Saz nämlech een Hin an Hier, wou de CHEV alt 2 Punkten Avance hat, Fenteng erëm zeréckkoum an duerno Dikrech op en Neits mat engem 2-Punkten-Virsprong geäntwert huet. Um Enn war de 4. Saz mat engem 25:22 fir d'Ekipp aus der Iesels-Stad - et goung also an den decisive 5.

An dësem war de CHEV déi dominant Ekipp. Séier krut Dikrech nämlech ee Lach no vir an huet sech 3-4 Punkten vum Géigner Fenteng ofgesat. Am weidere Verlaf vun der Partie huet d'Heemekipp ëmmer méi op de Gas gedréckt an de Match mam 15:8-Sazgewënn entscheet.

De CHEV Dikrech ass deemno deen neie Champion am Hären-Handball a léisst deen ale Landesmeeschter Fenteng soumat of.