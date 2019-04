Ënnert dem Strich konnt Walfer eng kloer 3:0-Victoire an der Finall géint de CHEV vun Dikrech afueren a ka soumat säin Titel verdeedegen.

Um Sonndeg stoung bei den Dammen d'Finall vum Championat um Programm. Am Match tëscht Walfer an Dikrech goung et ëm näischt manner ewéi de Lëtzebuerger Championstitel. Um Enn konnt sech Walfer an der drëtter an decisiver Finall mat 3:0 duerchsetzen an domadder den Titel gewannen. Walfer hat dës Saison och schonn d'Coupe gewonnen.

An engem enken éischte Saz hu béid Ekippe probéiert, ee gudde Start an de Match ze fannen. Um Enn sollte sech d'Damme vu Walfer awer knapps duerchsetzen, dëst beim Stand vu 25:23.

Am zweete Saz konnt de CHEV vun Dikrech den Tempo vu Walfer awer net méi matgoen. Nodeems d'Damme vu Walfer schnell mat 6:3 a Féierung louche, konnte si hir Avance am verlaf vum Saz ëmmer weider ausbauen. Beim Stand vu 15:7 war scho bal kloer, dass Walfer och den zweete Saz fir sech entscheede sollt. Um Enn war et eng däitlech Saach, dëst well Walfer den zweete Saz mat 25:13 fir sech entscheede konnt.

D'Damme vu Walfer wollten de Match esou séier wéi méiglech fir sech entscheeden. Och am drëtte Saz si si fréi a Féierung gaangen a sou stoung et och séier 9:5 fir den Titelverdeedeger. Dikrech konnt net méi vill entgéint setzen, a sou war kuerz viru Schluss beim Stand vun 18:9 kloer, dass Walfer bei den Damme ganz uewe bleift. Um Enn goung dee leschte Saz mat 25:17 u Walfer, déi sech soumat mat 3:0 duerchsetze kënnen. Bei Walfer hat sech am drëtte Saz beim Stand vu 16:8 hir beschten Attaquante Cubonova blesséiert, ma och dorausser konnt Dikrech kee Kapital schloen.

Och am Häre-Playdown gouf eng Partie gespillt:

Walfer - Luerenzweiler 0:3 (17:25, 17:25, 11:25)