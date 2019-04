En Dënschdeg ass et net wierklech gutt gelaf fir d'Lëtzebuerger Dëschtennis-Dammen, well De Nutte, Konsbruck an Ni Xia Lian goufen eliminéiert.

Nodeems d'Sarah de Nutte sech géint d'Karoline Mischek behaapte konnt, huet si misse géint d'Nummer 1 vun der Welt, d'Ding Ning untrieden. Hei huet d'Lëtzebuergerin sech dunn awer ganz deier verkaaft. Nodeems d'Chinesin an aktuell Weltmeeschterin Ding Ning den éischte Saz gewanne konnt, huet d'Sarah de Nutte den zweete Saz fir sech entscheet. An och am drëtte Saz huet si gutt dogéintgehalen an hat beim Stand vun 10:9 esouguer ee Sazball. De saz goung dunn awer un d'Chinesin, dat mat 13:11. Am Uschloss huet si du 4:1 verluer.

Och d'Danielle Konsbruck huet eng ganz staark Leeschtung gewisen. D'Lëtzebuergerin huet géint d'Chinesin, Sun Yingsha, d'Nummer 29 vun der Welt, den éischte Saz gewonnen. D'Spillerin vu Rued huet um Enn awer och 1:4 verluer.

Méi en enttäuschend Resultat gouf et dann awer fir d'Ni Xia Lian. D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet géint déi 19 Joer jonk Serbin Sabina Surjan verluer, déi op Plaz 198 an der Weltranglëscht steet.

Och am Dammen-Dubbel goufen d'Sarah de Nutte an d'Ni Xia Lian eliminéiert. Géint d'Chen Meng an d'Zhu Yuling aus China haten déi zwou beschte Lëtzebuergerinne kaum eng Chance.