Soumat huet de Coupe-Gewënner och dëst Joer gutt Chancen op ee weideren Titel am Dëschtennis.

An der éischter Finall am nationalen Dëschtennis koum et zum Duell tëscht dem Titelverdeedeger vun Diddeleng géint den DT Houwald.

Am éischte Match hat de Zoltan Fejer-Konnerth et mam Ademir Balaban ze dinn. De fréieren däitschen Nationalspiller war kloer favoriséiert an dëser Partie an dat konnt hien och direkt ënner Beweis stellen. Den Ademir Balaban vum Houwald konnt just am zweete Saz matschwätzen, deen hien och gewanne konnt. An den zwee uschléissende Sätz hat d‘Nummer 1 aus Lëtzebuerg säi ganzt Kënne gewisen an hat kuerze Prozess gemaach, fir de Match 3:1 ze gewannen. An engem ganz wichtege Mätch stounge sech de Gilles Michely an den Irfan Cekic géigeniwwer. D‘Nummer 1 vum Houwald war awer net richteg an de Match komm. De Michely vun Diddeleng hat richteg staark opgespillt an hat den Cekic mat sengem séiere Spill viru grouss Problemer gestallt. D‘Sätz 1 an 2 waren dunn och verdéngt un den Diddelenger gaangen, dat obwuel den Cekic am 2. Saz schonns mat 7:3 am Avantage louch. De Spiller vum Houwald huet gekämpft a konnt den 3. Saz och gewannen, ma am 4. a leschte Saz vun der Partie war de Michely dunn ze staark. Mat 3:1 goung och den zweete Simple un Diddeleng.

Bei den Diddelenger war iwwerraschender Weis d‘Bianca Bauer amplaz vum Vincent Kempfer mat vun der Parite.

Zwar konnt d'Damm vun Diddeleng den 1. Saz gewannen, ma am Uschloss war dann awer kee Kraut méi gewuess géint de Marc Dielissen, deen de Match mat 3:1 gewanne konnt an domat den éischte Punkt fir den Houwald geholl huet.

Beim Match tëscht dem Fabio Santomauro an dem Luka Bakic war dogéint fir méi Spannung gesuergt. Déi zwee Sportler hate sech géigesäiteg alles ofverlaangt. De Bakic konnt den éischte Saz gewannen, ier de Santomauro der zwee um Stéck fir sech beusprooche konnt. Am 4. Saz war et du ganz spannend an den Diddelenger hat e puer Matchbäll, ma de Bakic huet gekämpft a konnt de Saz herno mat 18:16 gewannen an esou een decisive 5. Saz erzwéngen. Do ass dem Spiller vum Houwald awer d‘Loft ausgaangen, a sou konnt de Santomauro ee spannende Match gewannen.

Sou stoung et no de véier éischte Match 3:1 fir déi Diddelenger, déi soumat gutt Kaarten op eng Titelverdeedegung haten.

Am 5. Match huet de Gilles Michely wuel nach den 1. Saz géint den Ademir Balaban verschlof, ma dono hat hien alles fest am Grëff. Mat deelweis ganz Gefill awer heiansdo och ganz séiere Bäll huet hien dem Ademir Balaban d‘Liewe schwéier gemaach. Hi louch dunn och mat 2:1 an de Sätz an am 4. Saz mat 8:6 am Avantage, wéi de Balaban nach eemol wakereg ginn ass an nach e 5. Saz erzwénge konnt. An do war de Gilles Michely elo komplett vum Rouleau, him ass näischt méi gelongen an dat huet de Balaban dankend ugeholl, fir relativ iwwerraschend de Match ze wannen an domat op 2:3 ze verkierzen.

Am Spëtzematch tëscht der Nummer 1 vun Diddeleng an der Nummer 1 vum Houwald kruten d‘Spectateuren zu Diddeleng deels richteg gudden Dëschtennis ze gesinn. Et war eng richteg spannend Partie, wou ee bis zum Schluss net wousst, wien d‘Partie fir sech entscheede kéint. Och hei huet et an ee 5. an decisive Saz misse goen. Hei huet de 40 Joer ale Fejer-Konnerth awer seng ganz Erfarung ausgespillt a sech domat d‘Victoire sécheren konnt an op 4:2 gestallt hat.

Dem DT Diddeleng hat elo also nëmmen nach eng Victoire gefeelt, fir de Match ze gewannen. Dat sollt sech allerdéngs als méi schwéier erausstellen, wéi geduecht. D‘Bianca Bauer konnt nämlech och hiren zweete Simple net gewannen. De Luka Bakic war iwwer wäit Strecken einfach ze staark. D‘Spillerin vun Diddeleng konnt zwar deelweis richteg gutt mathalen, schlussendlech huet si sech awer mat 2:3 misse geschloe ginn. An och am Match niewendrun huet et net gutt ausgesi fir d‘Diddelenger. Do louch de Marc Dielissen nämlech schonns mat 2:0 an de Sätz am Avantage an hien hat och schonns Matchbäll. Näischt huet drop higedeit, dass de Santomauro nach eemol zeréck an dëse Match komme kéint an nawell ass et him gelongen. Hien huet elo richteg gutt gespillt a konnt op 2:2 an de Sätz verkierzen. Et ass also op en Neits an een decisive 5. Saz gaangen, wou de Marc Dielissen um Enn awer d'Nues vir hat an op 4:4 stelle konnt.

Soumat huet d'Decisioun an dëser éischter Finall missen am Dubbel falen.

Am Dubbel waren de Zoltan Fejer-Konnerth an de Gilles Michely ze staark fir den Dubbel Irfan Cekic a Luka Bakic vum Houwald. De favoriséierten Dubbel vun Diddeleng hat beim Dubbel ënnert dem Stréch keng Chance, a sou war et um Enn den DT Diddeleng, deen déi éischte Finall gewanne konnt, dëst mat 5:4.