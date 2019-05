E Samschdeg den Owend ass um Holleschbierg déi 2. Finall am Dëschtennis gespillt ginn. An dëser konnt sech den DT Diddeleng de Championstitel sécheren.

Am Modus Best-of-three hunn e Samschdeg den Owend den Houwald an Diddeleng ëm d’Meeschterkroun gekämpft. Déi éischte Finall war leschte Sonndeg mat engem 5:4-Succès fir d’Ekipp aus der Forge du Sud op en Enn gaangen – d’Formatioun vum Holleschbierg war deemno an der 2. Finall gefuerdert an huet sech wollten eng 3. an decisiv Finall erspillen.

Schlussendlech sollt um Samschdegowend awer Diddeleng d’Iwwerhand behalen a sech mat enger 5:4-Victoire de 7. Championstitel hannerenee sécheren.

© sportstreaming.lu

DT Houwald - DT Diddeleng 4:5

Ganz spannend war et vun Ufank un an der 2. Finall vum Ekippen-Championnat am Dëschtennis. D'Partie vum Gilles Michely géint den Irfan Cekic war ganz ëmkämpft an de Match hätt kéinten an déi eng, oder och an déi aner Richtung ausgoen. Schlussendlech war awer de Spiller vum Houwald awer ze staark a konnt sech mat 3:1 behaapten.

© sportstreaming.lu

Eng reegelrecht Iwwerraschung hat sech iwwerdeems an der Ausernanersetzung Balaban - Fejer-Konnerth ugedeit. Dat jonkt Nowuesstalent huet eng fir den Diddelenger Spiller schwiereg Spillweis un den Dag geluecht an dem Routinier soumat d'Liewe schwéier gemaach. Um Enn konnt sech awer den Diddelenger mat 3:2 behaapten an domat seng gutt Serie vu kenger Defaite am Eenzel oprecht erhalen.

© sportstreaming.lu

Am weidere Verlaf vun den Ausernanersetzungen hat de Marc Dielissen liicht Schwieregkeete géint d'Bianca Bauer, ma den Houwalder war awer an dësem Match méi effektiv. De Match Luka Bakic géint Fabio Santomauro huet sech iwwerdeems zu engem flotte Krimi entwéckelt, bei deem um Enn de Santomauro mat 3:1 d'Iwwerhand behale sollt.

© sportstreaming.lu

Duerno stoung de Match vum Gilles Michely géint den Ademir Balaban um Menü. Dëse sollt de Michely awer ouni gréisser Problemer mat 3:0 fir sech entscheeden. Domat war de Gesamtscore op 3:2 fir déi Diddelenger an et koum also op d'Partie Fejer-Konnerth - Cekic un, dee richtungsweisend fir den Ausgang vun dëser Partie war.

Dës Match war dann och vu Spannung gepräägt, well kee Spiller deem aner eppes schenke wollt. Beim Stand vun 1:1 an de Säz hu sech béid Spiller weider duelléiert, esoudatt et beim 2:2 zu dem decisive Saz komm ass. Dunn huet de Fejer-Konnerth awer ganz aggressiv zerwéiert, wat dem Cekic guer net geschmaacht huet. Schlussendlech war et een 3:2-Succès fir den Diddelenger. Ganz spannend goung et dunn och weider, an d'Decisioun sollt eréischt ganz zum Schluss beim Stand vu 4:4 am Double falen.

© sportstreaming.lu

Am leschten an decisive Match war et dunn um Michely a Konnerth, fir d'Diddeleng d'Victoire a soumat d'Kroun vum Champion ze sécheren. An enger extrem spannender Partie goung et vun Ufank un hin an hier, ma den Duo aus der Forge du Sud hat awer deen néidege sang froid fir géint der Enn hinn den Erfolleg ze sécheren.