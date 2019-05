Bei de Small Countries Association Championships gouf et e Freideg den Owend ee gelongenen Optakt fir d'Lëtzebuerger Dammen.

AUDIO: SCA Volleyball Championships 1. Dag / Resumé M. Burelbach

Nach bis e Sonndeg sinn an der Coque d'Small Countries Association Championships am Damme-Volleyball. Am Pool A hunn d'Lëtzebuerger Dammen e Freideg den Owend fir den Optakt mat 3:0 géint Nordirland gewonnen. D'Sätz huet ee kloer mat 25:10, 25:4 a 25:10 fir sech entscheet.

Nordirland war och schonn e Freideg am Nomëtteg am Asaz. Hei huet ee mat 3:1 (31:29, 15:25, 25:21 a 25:15) géint Grönland gewonnen.

Am Pool B gouf et eng 3:0-Victoire (25:17, 25:16 a 25:22) fir d'Färöer Inselen géint Irland. Donieft huet Schottland nach mat 3:0 (25:16, 25:18 a 25:23) géint Irland gewonnen.

Den Tournoi geet nach bis e Sonndeg. Dir kënnt alleguer d'Matcher am Livestream op RTL.lu suivéieren.