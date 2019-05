Am decisive Match huet Lëtzebuerg um Sonndeg Finnland 3:2 geklappt, sech domadder déi 2. Plaz an der Tabell geséchert a sech fir d'EM qualifizéiert.

Bei der Dëschtennis-Ekippen-Europameeschterschaft am September zu Nantes sinn no de Lëtzebuerger Dammen, déi sech schonn am Dezember am 1. Tour vun der Qualifikatioun qualifizéiert haten, och d'Lëtzebuerger Häre vertrueden.

De Weekend iwwer war d'Lëtzebuerger Hären-Nationalekipp am 2. Tour vun der Qualifikatioun am Asaz. Nodeems een e Samschdeg mat 3:2 géint Bulgarien gewonnen a mat 2:3 géint d'Tierkei verluer hat, huet een um Sonndeg onbedéngt eng Victoire gebraucht an déi gouf et och.

D'FLTT-Formatioun huet mat 3:2 géint Finnland gewonnen. Den Eric Glod huet seng Partië mat zweemol 3:1 gewonnen, dat géint den Alex Naumi an de Benedek Olah. Fir de Gilles Michely gouf et eng 3:1-Victoire géint den Alex Naumi an eng 0:3-Defaite géint den Benedek Olah. De Christian Kill huet mat 2:3 géint de Samuli Soine de Kierzere gezunn.