Bei den Damme gouf et zwou Defaiten, bei den Hären eng.

Wéi erwaart haten am Beach-Volleyball d'Dajan Völz an d'Marie Reiterova keng Chance géint d'Zypriotinnen Mariota Angelpoulou an Zoi Konstantopoulou. Um Enn stoung et 2:0 (21:10 an 21:16) fir de favoriséierten Duo aus Zypern.

D'Dajana Völz war nom Match liicht frustréiert, wéinst de Konditiounen um Court. Dësen ass nämlech esou fest, datt et sech ufillt,wéi wann een an der Hal géing spillen.

En Dënschdeg am Nomëtteg gouf et fir d'Dammen aus dem Grand-Duché eng weider Defaite. Si hunn an 2 Sätz mat 15:21 an 11:21 géint d'Monegassinnen Caroline Revel an Eva Hamzaoui Biton verluer. Nom éischten Dag stinn d'Lëtzebuergerinnen op der 5. Plaz an der Tabell, hannert hinnen ass nach Montenegro.

Bei den Hären haten d'Lëtzebuerger och keng Chance. Si hu sech no engem enken 1. Saz (20:22) am 2. misste mat 12:21 géint d'Monegassen Pascal Ferry an Alexandre Biton geschloe ginn.