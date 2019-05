Am Volleyball hu sech d'Lëtzebuergerinne misse mat 0:3 géint San Marino geschloe ginn.

En Dënschdeg sinn d'Lëtzebuerger Volleyball-Dammen zu Budva a Montenegro an d'Kompetitioun gestart. Fir d'Rout Léiwinne gouf et um Enn eng 0:3-Néierlag géint San Marino.

Och wann et no enger klorer Defaite ausgesäit, hunn d'Lëtzebuergerinnen an de Sätz matgehalen, ma um Enn haten d'San-Marinesinnen ëmmer dat bessert Enn fir sech. Deen éischte Saz hunn d'Betty Hoffmann a Co missen op 20 ofginn an déi duerno op 21.

Den nächste Saz vun der Ekipp vum Herman Vleminckx ass e Mëttwoch de Moien um 9 Auer géint Liechtenstein.