E Mëttwoch de Moien haten d'Lëtzebuerger Volleyball-Dammen hiren zweeten Asaz an do gouf et eng wichteg Victoire.

No der 0:3-Defaite am Optaktmatch géint San Marino gouf et um zweeten Dag fir d'Lëtzebuerger Dammen eng 3:1-Victoire (22:25, 25:21, 25:20 a 25:10) géint Liechtenstein. Domadder behält ee weiderhi gutt Chancen op eng Medail.

D'Lëtzebuergerinne hu sech am Ufank vum Match extrem schwéier gedoe géint Liechtenstein an hunn hire Rythmus net fonnt. Zum Schluss vum éischte Saz ass ee wuel nach eng Kéier e bësse méi no un de Géigner erukomm, ma fir d'Liechtensteinerinnen anzefänken ass et net méi duergaangen, sou datt een de Saz huet misse mat 22:25 ofginn.

Am zweeten Duerchgang ass et weider spannend bliwwen. D'Betty Hoffmann a Co loungen am Ufank nees séier hannen, ma bei 12:12 konnt een ausgläichen an dunn ass et ëmmer nees hin an hier gaangen. Zum Schluss hat een dat bessert Enn fir sech an no e puer spektakuläre Ballwiesselen huet een de Saz mat 25:21 gewonnen an domadder op 1:1 an de Sätz ausgeglach.

Am drëtte Saz loungen d'Lëtzebuergerinne séier mat 8:4 a Féierung. Si konnten dëse Virsprong allerdéngs net halen a Liechtenstein konnt op 8:8 ausgläichen. D'Lëtzebuergerinnen hu sech dovunner net aus der Rou brénge gelooss, hu konzentréiert weider gespillt an esou konnt een duerno de Virsprong nees ausbauen a mat 18:12 a Féierung goen. De Saz goung um Enn mat 25:20 un d'Lëtzebuergerinnen, sou datt si mat 2:1 an de Sätz a Féierung gaange sinn.

Am 4 Saz haten d'Lëtzebuergerinnen hir Géignerinnen dunn definitiv geknackt an esou huet een dëse mat 25:10 gewonnen an domadder de Match mat 3:1

Fir d'Ekipp vum Herman Vleminckx ass et eng wichteg Victoire an der Course ëm d'Medailen.