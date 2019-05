Am Volleyball hunn d'Lëtzebuerger Hären e Mëttwoch den Owend mat 0:3 géint de grousse Favorit Montenegro verluer.

AUDIO: JPEE 2. Dag / Reportage Lynn Kayser

An enger gutt gefëllter Hal mat ville Supporter an der Ënnerstëtzung vun anere Sportler a Betreier vum Team Lëtzebuerg haten d'Lëtzebuerger Volleyball-Hären am éischte Saz grouss Problemer géint Montenegro. De grouse Favorit op d'Goldmedail huet nämlech mat extrem vill Drock gespillt an dorop waren d'Lëtzebuerger Hären net preparéiert. Um Enn ass dësen dann och kloer mat 25:13 u Montenegro gaangen. Duerno sinn de Kamil Rychlicki a Co besser an de Match komm a konnte Montenegro méi entgéint setzen. D'Partie war doduerch tëschenduerch richteg spannend, ma an den decisive Momenter war Montenegro einfach een Tick méi staark, sou datt d'Sätz 2 an 3 mat 26:24 a 25:21 och u si gaange sinn.