D'Hären hunn Island mat 3:1 geklappt. Fir d'Damme gouf et eng 2:3-Defaite géint Island.

No der Defaite e Mëttwoch den Owend géint de Favorit Montenegro hunn d'Lëtzebuerger en Donneschdeg erëm Selbstvertraue getankt. Si hu sech nämlech mat 3:1 géint Island behaapt. Domadder si si weider gutt an der Course ëm Sëlwer. Nëmmen deen zweete Saz hunn de Rychlicki a Co misse mat 24:26 ofginn. Déi aner huet ee mat 25:16 an zweemol 25:17 gewonnen.

D'Dammen hunn a Montenegro am drëtte Match fir zweete Kéier verluer an dat géint Island.D'Betty Hoffmann a Co hunn am 1. Saz staark ugefaangen an dëse mat 25:12 fir sech decidéiert.Och am zweeten Duerchgang ware si weider déi besser Ekipp, och wann d'Partie méi enk ginn ass a sinn duerch een 25:22 mat 2:0 a Féierung gaangen.Am drëtte Saz sinn dunn awer d'Islännerinnen opkomm a konnten dëse mat 25:17 fir sech entscheeden an op 1:2 verkierzen.D'Islännerinne waren elo besser am Match a konnten duerch ee 25:21 op 2:2 ausgläichen.Am decisive 5. Saz ass et de Lëtzebuergerinnen net gelongen nach eng Kéier zeréck an de Match ze kommen, sou datt si mat 11:15 verléieren an domadder de Match mat 3:2

No dräi Matcher stinn d'Lëtzebuergerinnen hannert Montenegro, Zypern an Island op der 4. Plaz an der Tabell. D'Chancen op eng Medail si weiderhin do, ma et dierft ganz schwéier ginn. Nach bleiwen zwee Matcher, dat géint Montenegro a géint Zypern.