Am Dubbel gouf et fir d'Lëtzebuerger Damme Sëlwer a fir d'Häre war et Bronz.

Den Dammen-Dubbel vu Monaco war en Donneschdeg am Dëschtennis einfach ze staark fir d'Tessy Gonderinger an d'Egle Tamasauskaite. Noddeems d'Lëtzebuergerinne an der Gruppephas mat 0:3 géint Monaco verluer haten, gouf et an der Finall eng knapp 2:3-Néierlag (11:3, 9:11, 11:8, 8:11) géint d'Ulrika Quist an d'Xiaoxin Yang. Fir d'Hären Eric Glod a Gilles Michely war an der Halleffinall mat 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) géint den zyprioteschen Duo Hristo Hristonov an de Marios Yiangou Schluss.