An enger enker Partie hu si sech misse mat 1:2 géint een Duo aus Zypern geschloe ginn.

Am Beach-Volleyball hunn de Matthias Cloot an de Petko Tunchev d'Finall ganz knapp verpasst. Et war eng enk Partie tëscht de Lëtzebuerger an dem zyprioteschen Duo Chrysostomou / Liotatis. Deen éischt Saz hu Cloot an Tunchev misse mat 20:22 ofginn, deen duerno huet een dunn dominéiert a mat 21:7 gewonnen. D'Decisioun huet also missen am drëtten an decisiven Saz falen. Hei loungen d'Lëtzebuerger mat 10:7 a Féierung, ma Zyprioten hunn dunn op 11:11 ausgeglach an de Saz um Enn mat 15:13 gewonnen a sech fir d'Finall qualifizéiert.

Trotz der Néierlag huet de Matthias Cloot séier nom Match schonn nees dat Positiivt gesinn, well no der Néierlag direkt am Ufank vum Tournoi hat een net domadder gerechent iwwerhaapt an d'Halleffinallen ze kommen.

Um 16.30 Auer e Freideg de Mëtteg hunn d'Lëtzebuerg nach d'Chance op Bronz. De Géigner ass hei Monaco, géint déi hat een an der Gruppephas mat 0:2 verluer.

Et dierf een also gespaant sinn op d'Lëtzebuerger hei kënne Revanche huelen.