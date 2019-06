D'Lëtzebuergerin hat keng Chance géint d'Monegassin Xiaoxin Yang an huet mat 1:3 verluer.

Um leschten Dag vun de Spiller vun de klenge Länner a Montenegro huet d'Tessy Gonderinger am Dëschtennis Bronz am Eenzel gewonnen.

D'Lëtzebuergerin huet an der Halleffinall mat 1:3 (5:11, 6:11, 11:9, 8:11) géint déi gebierteg Chinesin Xiaoxin Yang verluer. D'Monegassin ass aktuell d'Nummer 69 op der Welt. Well et kee Match ëm déi drëtte Plaz gëtt, kréie béid Verléierinnen aus den Halleffinalle Bronz.

D'Tessy Gonderinger hat et vun de Lëtzebuerger als eenzegt an d'Halleffinalle gepackt.

Den Eric war e Freideg an de Véierelsfinallen eliminéiert ginn. Hien hat mat 2:3 (8:11, 9:11, 11:7, 11:8, 9:11) géint den Anthony Geminiani verluer. Fir de Gilles Michely war do och Schluss, dat no enger 1:3-Defaite (6:11, 12:10, 7:11, 3:11) géint den Zypriot Marios Yiangou vu Monaco.

Bei den Damme war an der Ronn vun de leschten 8 och fir d'Danielle Konsbruck Schluss. Nodeems d'Lëtzebuergerin an der Ekippe-Kompetitioun nach ganz staark gespillt hat, huet d'Lëtzebuergerin mat 1:3 (11:3, 6:11, 9:11, 10:12) géint Chimei Yan aus San Marino verluer.

Bilan vum Dëschtennis

Am Dëschtennis gouf et am Ganze 5 Medailen.

An der Ekippe-Kompetitioun hu sech d'Dammen (Tessy Gonderinger, Egle Tamasauskaite an Daniele Konsbruck) Gold geséchert. Fir d'Hären (Gilles Michely, Eric Glod an Traian Ciociu) gouf et Sëlwer.

Am Dubbel konnt sech den Duo Gonderinger / Tamasauskaite iwwer Sëlwer freeën. Fir den Duo Michely / Glod war et Bronz.