Um Enn ka sech d'Lëtzebuergerin awer am 7. an decisive Saz géint d'Tatiana Kukulkova duerchsetzen.

AUDIO: Europaspiller 1. Dag / Reportage Rich Simon

Richteg spannend war d'Partie am 2. Tour am Dëschtennis tëscht dem Sarah de Nutte an der Slowakin Tatiana Kukulkova. D'Lëtzebuergerin huet sech um Enn am 7. an decisiven Saz mat 11:7 duerchgesat an ass eng Ronn weider.

Sarah de Nutte - Tatiana Kukulkova 9:11, 17:19, 11:8, 9:11, 11:9, 11:6, 11:7.

Am 3. Tour spillt d'Lëtzebuergerin, déi wéinst enger Erkältung e bëssen ugeschloen ass, géint déi Däitsch Han Ying. Bis ewell huet d'de Nutte eemol géint déi gebierteg Chinesin gespillt an huet do verluer.

D'Ni Xia Lian kritt et am 3. Tour mat der Éisträicherin Amelie Solja ze dinn.

VIDEO: Sarah de Nutte um Mikro vum Franky Hippert ...