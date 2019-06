Den Doublégewënner bei den Dammen, Walfer, kritt et an de 1/16-Finalle mat Béziers ze dinn.

E Mëttwoch am Nomëtteg war um Siège vum europäesche Volleyball-Verband hei zu Lëtzebuerg d‘Auslousung vun den europäesche Club-Kompetitiounen am Volleyball.

Fir den Doublégewënner bäi den Dammen, Residence Walfer, geet et fir d'1/16-Finall a Frankräich bei VB Béziers, franséisch Champion vun 2018.

Bäi den Häre ware 40 Ekippen ageschriwwen an dowéinst muss de CHEV Dikrech an der 2. Ronn untrieden, déi an Zonë gespillt gëtt. Hire Géigner ass Volley Luzern, Vizechampion 2019 aus der Schwäiz.