Fir d'Lëtzebuerger Dëschtennis-Dammen war et „par équipe“ direkt den Out am 1. Tour.

Ni, de Nutte a Konsbrück verléieren 1:3 géint d‘Ukrain. Fir d‘FLTT-Formatioun hat d‘Ni Xia Lian de Punkt gemaach. VIDEO: Interview mam Ni Xia Lian ... VIDEO: Interview mam Dani Konsbruck ... Europaspiller 2019 zu Minsk: Dag 6 (27.6.19)